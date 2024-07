Riciclo polsini camicie: scopri come riutilizzarli prendendo spunto da queste originali idee fai da te

Puoi trasformarli in portatovaglioli, decorazioni per vasi, sacchettini per vari tipi di oggetti e molto altro ancora. Ecco una selezione di idee creative da cui trarre ispirazione

Hai delle vecchie camicie? Hai mai pensato di riciclare i polsini? Puoi trasformarli in comodi contenitori per oggetti di vario genere, portatovaglioli, fascette decorative per bicchieri e tante altre cose. Scopri in che modo prendendo spunto da queste geniali idee fai da te.

Portaoggetti

Con i polsini puoi realizzare dei pratici sacchettini portaoggetti dove riporre chiavi, cuffie, occhiali e quant’altro. Dopo aver recuperato il polsino, dovrai cucire la base e piegarlo per ottenere un’apertura, chiudendola con il bottone. In questo modo otterrai un sacchettino fai da te di piccole dimensioni.





Borsa o sacchetto per regali

Per incartare bottiglie e altri regali simili non ti basterà il polsino, ma dovrai recuperare almeno metà della manica della camicia, riutilizzandola come se fosse un sacchetto. Naturalmente la parte tagliata andrà cucita sul fondo. Aggiungi una striscia di stoffa come manico e otterrai una comoda borsa portaregali.

Proteggi-bicchieri

I polsini delle vecchie camicie possono essere utilizzati per avvolgere i bicchieri in modo da proteggerli e al tempo stesso abbellirli. Basta ritagliarli e cucire l’orlo, quindi infilarli nei bicchieri.

Portatovaglioli

Con i polsini delle vecchie camicie puoi realizzare anche dei simpatici portatovaglioli: stacca i polsini dalle maniche, cuci l’orlo e chiudi i pulsini intorno al tovagliolo, spostando se necessario il bottone.

Abbellimento per vasetto

Vuoi abbellire un barattolo di vetro che usi come vasetto per fiori? Niente di meglio che riciclare il vecchio polsino e avvolgerlo intorno al vasetto, chiudendolo con i bottoni già presenti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: