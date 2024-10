Riciclo creativo vecchie teiere: dai vasi alle lampade, le idee per riutilizzarle sono geniali

Si possono riutilizzare in mille modi diversi, trasformandole in vasi, lampade da tavolo, mangiatoie per uccellini. Prendi spunto e trasforma le vecchie teiere che non usi più

C’è chi le trasforma in vasi per piante e fiori, sia da interno che da esterno, chi le destina agli uccellini affamati convertendole in mangiatoie, e chi addirittura ne fa lampade. Stiamo parlando delle vecchie teiere, quelle che non usi più ma che ti dispiace gettare via. Ecco come riutilizzarle con un pizzico di fantasia.

Vaso

Cosa c’è di più semplice che trasformare una teiera in un vaso? Basta ripulirla, rimuovere il tappo, inserire il vasetto con la piantina o in alternativa dei fiori.

Lampada da tavolo

E se la vecchia teiera si trasformasse in una bella lampada da tavolo? Trasformala nel sostegno della lampada aggiungendo i cavi elettrici, il paralume e la lampadina.

Oppure recupera due teiere, una tazzina e una tazza più grande: assemblale per creare il sostegno dell’abat-jour. Il supporto della lampadina andrà attaccato sulla tazzina più alta.

Mangiatoia per uccelli

Appesa a un ramo, la teiera si trasforma in una bellissima mangiatoia per uccellini: inserisci i semi e lasciala sospesa in attesa del loro arrivo. Ti ringrazieranno.

Lampadario

Con una vecchia teiera, 4 tazzine, 4 piattini, un vecchio candelabro e qualche cristallo, puoi realizzare un lampadario/candelabro decisamente originale e appariscente. Perfetto in un contesto shabby chic!

Casetta per uccellini

Non solo mangiatoia, la teiera si presta a divenire anche una casetta per uccelli: riempila di paglia, attacca il coperchio sopra l’apertura, e fissa la teiera su un supporto verticale.

Decorazione da giardino

Se la teiera è molto carina, ma un po’ rovinata, potresti appenderla in giardino utilizzando un bel nastro colorato.

