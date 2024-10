Riciclo creativo vecchi plaid: 5 idee fai da te (una più originale dell’altra)

Se hai un vecchio plaid rovinato, prima di gettarlo via prova a riciclarlo ispirandoti a queste geniali idee fai da te

I plaid sono alleati formidabili durante la stagione invernale, ma anche quelli a cui siamo più affezionati prima o poi ci abbandonano. A forza di usarli è normale che si rovinino perdendo i colori e la morbidezza dei primi tempi, ma possiamo sempre riciclarli con un pizzico di creatività.

Cuscini

Se il plaid non è troppo rovinato, ma soltanto macchiato in qualche area, potreste ritagliarlo a pezzi e utilizzarlo per rivestire dei cuscini. Purché abbiate un minimo di abilità con ago e filo.

Pochette

Basta tagliare un rettangolo di plaid e aggiungere una cerniera per ottenere una bella pochette pronta all’uso.

Coperte per animali domestici

Agli animali non importa se il plaid ha perso lo splendore dei primi tempi, ne apprezzeranno comunque la morbidezza. Collocatelo nella cuccia o sopra al loro cuscinone prediletto, ve ne saranno grati!

Presine per pentole

Potete riciclare i vecchi plaid per farne comode presine per pentole: basta tagliare dei quadrotti e cucire i bordi.

Vestiti per bambole

Le bambole hanno bisogno di rinnovare il guardaroba? Se sapete cucire, potreste utilizzare il vecchio plaid per realizzare degli abiti a prova di freddo.

