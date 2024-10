Riciclo creativo vaschette in alluminio: 5 idee fai da te di una bellezza unica

Dalle foglie agli angeli, dalle ghirlande ai ritratti, ecco come riciclare le vaschette in alluminio e trasformarle in qualcosa di davvero originale e creativo

Se le potenzialità creative di alcuni oggetti e materiali che abbiamo in casa saltano subito all’occhio, in altri casi è più difficile immaginare nuove destinazioni d’uso. E’ il caso delle vaschette in alluminio, contenitori per alimenti che una volta usati finiscono direttamente nella spazzatura.

Eppure l’alluminio è un materiale molto versatile, riciclabile in mille modi diversi, come testimoniano le idee fai da te che abbiamo accuratamente selezionato. Inoltre ti permette di sperimentare la famosa tecnica a sbalzo, grazie alla quale puoi realizzare figure in rilievo dal fascino unico.

Foglie

Partiamo dalle foglie, che è in assoluto la cosa più semplice da fare: prendi la vaschetta, disegnaci sopra delle foglie con la matita e ritagliale con le forbici. Traccia le nervature con la matita dopo aver collocato le foglie su un pezzo di cartone. Gira le foglie e utilizzale per i tuoi progetti creativi: puoi farne ghirlande, segnaposto, appenderle davanti a una vetrata.

Addobbi per l’albero di Natale

Vuoi sperimentare la tecnica a sbalzo per realizzare degli addobbi fai da te di Natale? Segui questi semplici passaggi.

Prendi la vaschetta di alluminio e con le forbici rimuovi i bordi.

Su un foglio di carta traccia la sagoma del soggetto che intendi riprodurre e ritagliala con le forbici.

Appiattisci il pezzo di alluminio ritagliato collocandolo sopra un tappetino di feltro spesso. Posizionaci sopra la sagoma di carta appena ritagliata.

Traccia la sagoma sull’alluminio con l’apposito bulino, una penna che termina con una punta metallica a forma di pallina. Non premere troppo per evitare di danneggiare l’alluminio.

Aggiungi vari dettagli, come nell’esempio, e infine gira il foglio. Ecco il tuo sbalzo!

Ghirlande

Con la stessa tecnica puoi realizzare delle stelle natalizie, da utilizzare per creare una bella ghirlanda unendole con dello spago.



Ritratti

Se hai talento creativo, potresti addirittura trasformare le vaschette in ritratti. Oppure decidi tu il soggetto e una volta concluso lo sbalzo, appendi la vaschetta al muro come un vero e proprio quadro.

Gallo punzonato

Se vuoi provare una tecnica alternativa, prendi spunto dal tutorial di Suzy’s Sitcom, che ti spiega passo passo come realizzare un gallo punzonato.

Ti bastano una vaschetta di alluminio, un ferro da maglia, un asciugamano (o un tappetino in feltro), colla a caldo, colore acrilico e una cornice. In questo caso dovrai realizzare dei piccoli fori lungo il contorno del soggetto. Occorre pazienza ma il risultato è spettacolare.

