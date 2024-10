Riciclo creativo tappi delle penne: 6 idee geniali che di sicuro ti conquisteranno

Dalle collane ai vasetti per fiorellini di campo, ecco alcune idee fai da te all'insegna del riciclo facili facili e bellissime

Hai mai fatto caso al buchino che c’è sui tappi delle penne? Ebbene, non è una casualità, ma è stato introdotto nel tempo per questioni di sicurezza. In caso di ingestione accidentale, infatti, quel piccolo foro permette all’aria di fluire attraverso il tappo, consentendo alla persona di respirare fino a quando l’oggetto non viene rimosso. Curioso vero?!

Per quanto affascinante sia questa spiegazione, oggi non è di questo che vogliamo parlare, bensì degli incredibili potenziali creativi che hanno i tappi delle penne usati, inclusi quelli mordicchiati durante le lezioni scolastiche!

Collana

Ma quanto può essere magico il riciclo! Ecco che una ventina (o poco più) di tappi di penna rossa si trasformano in una spettacolare collana fai da te. Come unirli? La parola magica è: colla a caldo.

Orecchini

Ti bastano due tappi di penna per ottenere un paio di orecchini: dovrai praticare un forellino sull’estremità dei tappi e infilare i gancetti appositi, che puoi facilmente trovare nei negozi che vendono accessori per bigiotteria.

Vasetto per fiorellini

Se ami portare in casa i fiorellini di campo, il vasetto fai da te di tappi è l’ideale.

Puoi realizzarlo incollando tappi di varie misure e colori su un tappo di bottiglia.

Lascia asciugare la colla a caldo, versa un po’ di acqua nel tappo di bottiglia e infila i fiorellini in ciascun tappo di penna.

Quadro decorativo

Se hai un animo creativo e non ti manca la fantasia, metti da parte un bel po’ di tappi di penna di vari colori, e una volta che ne avrai accumulati a sufficienza, incollali su un foglio di cartoncino creando una composizione a tua scelta. Prima di incollarli scegli il soggetto e disegnalo con la matita sul foglio. Completa il collage e incornicialo.

Orologio da parete

In questo caso sono stati utilizzati tappi di pennarelli, ma nulla ti vieta di sostituirli con i tappi di penna. Basta incollarli tutt’intorno all’orologio e appenderlo alla parete.

Cornice

Stessa cosa la puoi fare con una vecchia cornice, rivestendola con i tappi di penna riciclati. Meglio utilizzare tappi di dimensioni simili, incollandoli uno dopo l’altro sulla cornice.

