Riciclo creativo scarpe, stivali e ciabatte: 5 idee geniali per trasformarli in cose del tutto inaspettate (e utili)

Dalle casette per uccelli ai vasi per piante, ecco come puoi riutilizzare le vecchie scarpe, ma anche ciabatte, stivali e scarponi, in modo creativo.

Finché sono in buono stato si possono regalare, ma che farsene di scarpe, ciabatte, stivali e scarponi troppo rovinati per poter essere ancora indossati? A trovare una soluzione ci pensa il riciclo creativo con queste 5 idee salva-calzature, una più interessante dell’altra.

Vasi per piante

Scarpe da ginnastica da buttare? Impugna la bomboletta spray e verniciale di un solo (squillante) colore. Lascia asciugare e infila nelle scarpe vasi di fiori di dimensioni adeguate, protetti da sacchetti di plastica.

Giardino verticale

Per il giardino verticale meglio utilizzare le ciabatte al posto delle scarpe. Le fissi su un bancale, inserisci terriccio e piantine, e il gioco è fatto.

Vaso da parete

Ecco che le Crocs si reinventano con creatività: basta appenderle al muro con un pezzo di spago e riempirle di fiori. Per evitare che il terriccio fuoriesca dai forellini, puoi inserire all’interno un sacchettino di plastica bucherellato.

Casette per gli uccelli

E gli stivali da pioggia vogliamo ignorarli? Certo che no, anche perché non c’è calzatura più adatta per accogliere gli uccellini. Basta dotarli di tettoia in legno e praticare un forellino per consentire l’accesso.

Qualcosa di simile si può fare anche con i vecchi scarponi.

Fermaporta

Rendile più carine spruzzandole con lo spray colorato e poi utilizza le vecchie scarpe come fermaporta. Facile e pratico come riutilizzo, non credi?!

