Riciclo creativo materassini da mare: queste idee di riutilizzo ti stupiranno (te lo assicuriamo)

Vecchio materassino gonfiabile bucato? Non gettarlo via, prova a riciclarlo così! Puoi farne borsette da mare, custodie per occhiali e molto altro

Cosa c’è di più rilassante che trascorrere ore sonnecchiando su un materassino, o lettino galleggiante che dir si voglia, cullati dal mare? Un idillio che tristemente finisce quando il materassino si buca. I più fortunati se lo godono anni prima che accada, ad altri bastano pochi mesi di utilizzo. C’est la vie!

Se anche tu ti ritrovi tra le mani un materassino rotto destinato alla spazzatura, è tempo di ripensamenti. Credevi davvero che potesse sfuggire al riciclo creativo?! Naturalmente non è così, i riutilizzi sono numerosi, uno più interessante dell’altro. E se vuoi sapere quali sono, ti consigliamo di non perdere le seguenti idee fai da te.

Custodia per occhiali

Prendi il materassino, stendilo bene in modo che tutta l’aria fuoriesca, e ritaglia un rettangolo. Piegalo a metà e cuci i lati lasciando libera l’apertura, che puoi chiudere con un bottoncino a pressione. La custodia non aspetta altro che gli occhiali!

Borsa

Realizza una borsa da spiaggia impermeabile e colorata. Il procedimento è simile alla custodia, ma naturalmente le dimensioni saranno più grandi. Per la chiusura al posto del bottone ti consigliamo di utilizzare una cerniera in pendant.

Impermeabile

Il blog “unideanellemani” suggerisce un’altra idea originale all’insegna del non spreco, ovvero trasformare il materassino sgonfio in un impermeabile. Qui trovi il tutorial completo, richiede un po’ di passaggi (e di pazienza) ma ne vale assolutamente la pena.

Collage

Cerchi una bella decorazione da appendere sul muro? Taglia il materassino a pezzi sbizzarrendo tutta la tua creatività, scegli come disporli e incollali su un supporto di legno o cartone, a meno che tu non preferisca utilizzare una tela da pittura. Chissà che capolavoro!

Base per telo mare

Di utilizzarlo come vero e proprio telo mare non è il caso perché rischia di surriscaldarsi troppo, essendo di plastica, ma potresti posizionarlo sotto all’asciugamano per isolarlo almeno un po’ dalla sabbia, mantenendolo pulito. Ci avevi mai pensato!

