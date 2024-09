Riciclo creativo gomme per cancellare: faticherai a crederci, ma puoi trasformarle in tante cose utili e divertenti

E' uno strumento di cancelleria indispensabile, ma che farne quando si consuma o diventa talmente sporca da risultare inutilizzabile? Non è il caso di gettarla via, si può riciclare!

Il back to school è alle porte, è tempo di rimpinzare gli astucci con tutto l’occorrente per affrontare l’anno scolastico nel modo giusto. Evita però di accumulare materiale inutile: non è il caso di conservare matite troppo consumate, penne non funzionanti, pennarelli senza tappo, a meno che tu non voglia riciclarli in modo creativo. Questa sì che è una buona idea! Ed è ideale anche per le gomme per cancellare, che con un pizzico di fantasia si convertono in portachiavi, puntaspilli e un sacco di cose divertenti.

Portachiavi

Se la gomma ha una forma carina, agganciala a un anello portachiavi utilizzando l’apposita catenella.

Ciondolo

Hai presente le gomme per cancellare dalle forme curiose? Se ne possiedi una così, potresti trasformarla in un originale ciondolo.

Puntaspilli

Dato che la gomma è morbida (ma non troppo) potresti utilizzarla anche come puntaspilli. Un’idea insolita che può funzionare!

Chiusura per orecchini

Capita di smarrire i gancetti di chiusura degli orecchini ma non disperare, le gomme che trovi sopra le matite possono essere recuperate e infilate sul retro dell’orecchino. E’ una soluzione temporanea ma efficace.

Timbro

Impugna un taglierino, traccia dei baffi sulla vecchia gomma con una penna e ritaglia tutt’intorno in modo che risultino in rilievo. Ora intingi i baffi nella tempera e utilizzali come un timbro personalizzato. Naturalmente puoi realizzare altre forme a tua scelta.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: