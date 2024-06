Riciclo creativo fiammiferi: 6 idee fai da te per riutilizzare anche quelli usati

Hai dei vecchi fiammiferi di cui non sai che fartene? Oppure li usi spesso e poi li getti? Prima di farlo dovresti prendere spunto da queste geniali idee creative

Dalle stelle decorative alle croci, dai quadretti ai ritratti, ma anche biglietti di auguri personalizzati, ecco tutto ciò che puoi realizzare riciclando con un pizzico di creatività i vecchi fiammiferi, sia quelli usati che non.

Stella decorativa

Non gettare via i fiammiferi dopo averli accesi, ma utilizzali per rivestire una stella di cartone e renderla bellissima.

Innanzitutto disegna la stella sul cartone e ritagliala.

Traccia delle linee con la matita per dividerla in più parti, come nell’esempio.

Inizia a rivestire la stella con i fiammiferi incollandoli con colla forte.

In alternativa con i vecchi fiammiferi (non usati) puoi creare delle stelle più semplici, ottime anche come addobbi per l’albero di Natale.

Croce

Decisamente bella anche la croce rivestita con fiammiferi usati. Il procedimento per realizzarla è molto simile al precedente:

procurati un pezzo di cartone, traccia la sagoma della croce con la matita e ritagliala con le forbici;

rivesti la croce con i fiammiferi usati incollandoli con la colla forte.

In questo caso la croce è stata suddivisa in due parti sia verticalmente che orizzontalmente e poi rivestita con i fiammiferi.





Collage da appendere

I fiammiferi si possono utilizzare anche per creare dei deliziosi collage fai da te da appendere alla parete come veri e propri quadri.

Fai una bozza a matita del disegno che vuoi realizzare e posiziona sopra i fiammiferi dando vita man mano ai diversi soggetti. Puoi anche dipingere alcuni fiammiferi con le tempere o gli acrilici.

Una volta soddisfatto del risultato, incolla i fiammiferi sul disegno.

Incornicia e voilà, il quadretto è pronto da appendere.

Oppure dipingi lo sfondo e utilizza i fiammiferi per dare risalto ad alcuni elementi.

Biglietto con cuore

Se vuoi personalizzare un biglietto di auguri, ecco l’idea che fa per te: recupera un bel po’ di fiammiferi, tagliali tutti della stessa misura e incollali sul fronte del biglietto formando un cuore.

Ritratti

Vuoi fare un regalo originale? Utilizza i fiammiferi per creare il ritratto del destinatario o della destinataria. Ti basterà prendere una foto, tracciare le linee principali del soggetto e provare a “copiarlo” utilizzando i fiammiferi, che andranno incollati sul supporto prescelto (può essere anche un semplice foglio di cartoncino).

Ghirlanda

Che ne dici di una bella ghirlanda decorativa? Puoi realizzarla con un anello di cartoncino rivestendolo con i fiammiferi usati o non. Il tutorial di craft gallery ti spiega passo passo come fare.

