Riciclo creativo copricerchi: quando scoprirai cosa ci puoi fare, rimarrai a bocca aperta!

Hai mai preso in considerazione la possibilità di riciclare in modo creativo i vecchi copricerchi dell'auto? Prendi spunto da queste idee, sono una più bella dell'altra

Se c’è una cosa che probabilmente non hai mai pensato di poter riciclare sono i copricerchi utilizzati per proteggere i cerchioni in acciaio delle auto, onde evitare che si danneggino. Ebbene, se li devi sostituire e non sai che fartene, prima di sbarazzartene ti consigliamo di dare un’occhiata alle seguenti idee creative all’insegna del riciclo.

I copricerchi infatti si prestano a essere decorati in mille e più modi, e soprattutto in giardino fanno un figurone. Per dipingerli potresti spruzzare del primer trasparente e poi della vernice colorata adatta al materiale di destinazione, naturalmente dopo averli scartavetrati bene.

Se però vuoi dipingerli di vari colori, ti conviene utilizzare degli smalti ad hoc o dei colori acrilici, che andranno passati direttamente con il pennello.

Non dimenticare di passare sopra una mano finale di protettivo trasparente, essenziale soprattutto se vuoi appenderli all’aperto.



C’è chi addirittura li utilizza, alternandoli con altri oggetti di forma circolare, per creare dei fiori da parete.





Se non vuoi dipingere il copricerchio ma l’idea di trasformarlo in fiore ti stuzzica, ecco la soluzione alternativa che fa al caso tuo.



Come vedi, puoi davvero decorarli in innumerevoli modi, trasformandoli non solo in fiori ma anche in quadri da parete.



Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: