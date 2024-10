Riciclo creativo caramelle: dai cuori alle ghirlande, ecco tante idee per riutilizzare quelle che avanzano

Dalle ghirlande ai cuori decorativi, dalle decorazioni di Natale alle copertine per quaderni, ecco tutto ciò che puoi realizzare con le vecchie caramelle di tutte le tipologie

Halloween è alle porte e se hai bambini appassionati del “dolcetto o scherzetto”, anche quest’anno ti ritroverai con accumuli di caramelle di cui persino i piccoli, dopo l’abbuffata iniziale, si stancheranno. E allora che farne? Nasconderle al riparo da bocche golose (che si sa, dopo un po’ la voglia riemerge), abbandonarle al loro destino o riutilizzarle? Naturalmente noi optiamo per la terza soluzione, che è la più sostenibile ma anche la più divertente. Non c’è caramella che sfugga al riciclo creativo!

Idee per riciclare le caramelle gommose

Iniziamo dalle gommose: se sono ancora buone potresti utilizzarle per decorare una torta o dei dolcetti. Oppure utilizzale per realizzare delle originali costruzioni, come nell’esempio.

Decorazioni di Natale

Se le caramelle sono di consistenza dura e sono ancora avvolte nella carta, potresti appenderle così come sono all’albero di Natale usando delle mollettine di legno oppure dello spago.

Copertine quaderni

La carta delle caramelle, soprattutto se è bella e dai colori accattivanti, può essere riutilizzata per rivestire un vecchio quaderno creando un collage sulla copertina. Sempre con la carta puoi creare dei collage decorativi da incorniciare e appendere al muro.

Cuori di caramelle

Prendi un pezzo di cartone, dipingilo di rosso o di rosa e incollaci sopra le caramelle gommose che hai accumulato ad Halloween. Pratica un forellino sulla sommità del cuore caramelloso e appendilo in cameretta come se fosse un trofeo!

Ghirlande

Con le caramelle che avanzano puoi anche realizzare una bella ghirlanda fai da te da appendere sulle scale o sul muro. Se incolli le caramelle intorno a una corona circolare, otterrai invece una bella ghirlanda per la porta.

