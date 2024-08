Riciclare i tubetti di colla non è mai stato così facile! Provaci anche tu, è incredibile ciò che puoi fare

La colla stick si può fare anche in casa, ma se hai qualche tubetto usato destinato alla spazzatura, anziché gettarlo ti consigliamo di riciclarlo così!

Premesso che la colla stick si può autoprodurre ed è decisamente meglio optare per questa alternativa economica, naturale e atossica, se dovessi avere in casa qualche tubetto usato ormai da buttare, potresti riciclarlo con creatività. Le opzioni sono diverse, una più interessante dell’altra.

Contenitore per fiammiferi

I tubetti di colla possono essere utilizzati per contenere oggetti di piccole dimensioni, come i fiammiferi. Per prima cosa lasciali in ammollo in acqua calda per una trentina di minuti, in modo da far ammorbidire la colla e facilitarne la rimozione. Dopodiché puliscili e asciugali bene. A questo punto decorali con dello spago, avvolgendolo intorno allo stick. Per fissarlo utilizza della colla a caldo. Non ti resta che inserire i fiammiferi.

Pastelli

Colorare è la tua passione? Sfrutta i vecchi tubetti della colla per creare con le tue mani dei fantastici pastelli.

Recupera dei vecchi pastelli e suddividili in gruppi in base al colore.

Versa dell’acqua in una padella, inserisci i pastelli spezzettati nei barattoli di vetro, uno per ogni diverso colore.

Riscalda un po’ l’acqua (senza farla bollire) immergendo solo la parte inferiore dei barattoli per almeno una quindicina di minuti. In questo modo i pastelli si scioglieranno.

Versa la cera fusa dei pastelli nei tubetti della colla e lascia indurire.

Una volta che la cera sarà fredda e dura, potrai iniziare a utilizzare i nuovi pastelli.

Deodorante fai da te

Sai che è possibile preparare il deodorante anche in casa? Esistono diverse ricette fai da te: una di esse, che ti abbiamo descritto qui, prevede l’impiego di bicarbonato, burro di karité, burro di cacao, amido di mais, capsule di olio di vitamina E e olio essenziale a scelta.

Ti consigliamo di prepararlo con le tue mani e versare la miscela ottenuta direttamente nel tubetto della colla, naturalmente dopo averlo ripulito. In questo modo avrai un deodorante stick sempre a portata di mano!

