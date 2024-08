Riciclare le vecchie tende da sole non è mai stato così facile! Prendi spunto da queste incredibili idee e provaci anche tu

Anche se sono rotte, sbiadite e usurate dal tempo, puoi riutilizzarle in mille modi diversi, trasformandole in borse da spiaggia, federe, tendalini e molto altro

Sono piuttosto costose ma in compenso durano a lungo, purché non le si abbandoni a se stesse per anni, illudendosi che possano mantenersi belle e pulite in autonomia. Con il rischio che divengano talmente usurate e sporche da risultare irrecuperabili anche se acquistate di recente.

Un rischio che corre anche chi è più ligio al dovere e si occupa regolarmente della loro pulizia, perché si sa, dopo tanti anni di utilizzo, arriva il momento di doverle sostituire. Qualunque sia il tuo caso, prima di gettarle via ti consigliamo di provare qualche soluzione creativa per recuperarne almeno le parti più integre.

Tettoia fai da te

Se ti piace passare del tempo in giardino e hai bisogno di un angolino ombreggiato, potresti sfruttare la vecchia tenda da sole per creare una tettoia, o meglio una simil-pergola fai da te, leggera e di facile installazione. Ti basterà infilare nel terreno 6 tubi in PVC, tre per parte, e fissare sopra un pezzo di tenda di misure adeguate. Naturalmente cerca di ritagliare quello meno rovinato!

Borsa da spiaggia

Se te la cavi con la macchina da cucire, potresti trasformare la vecchia tenda da sole in una bella borsa da mare, che sarà anche impermeabile!

Tendalino per roulotte

Se almeno una porzione di tenda è in buono stato, potresti recuperarla per creare un tendalino fai da te, comodo se ami viaggiare con roulotte al seguito.

Federe per cuscini

Ami cambiare arredamenti e decorazioni in base alla stagione? In estate le tende da sole possono rivelarsi perfette per creare delle federe per cuscini personalizzate. Basta tagliarle a pezzi, dopo aver preso le misure dei cuscini da rivestire, e con l’aiuto della macchina da cucire realizzare le federe.

