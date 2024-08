Riciclare i coperchi delle scatole di cartone è un’ottima idea! Ti spieghiamo perché (e come fare)

Dai quadretti decorativi, che portano un tocco di colore alla cameretta, alle cornici per foto, ma anche tavolozze per dipingere, cuori e tante cose carine

Lo sappiamo tutti quanto le scatole di cartone possano essere preziose dal punto di vista del riciclo creativo, ma non si può dire altrettanto dei singoli coperchi, che a volte avanzano finendo puntualmente nella spazzatura.

E invece no, anche loro, nonostante siano sottovalutati, possono trovare nuova vita e le cose che puoi creare, con minimo sforzo, sono di una bellezza e di un’utilità del tutto inaspettate. Dalle cornici ai quadretti decorativi, scopri le idee fai da te più originali.

Cornice

I coperchi delle vecchie scatole si prestano perfettamente allo scopo. Aiutandoti con un righello traccia un rettangolo più piccolo rispetto al coperchio e poi ritaglialo con il taglierino, posizionando sotto un tappetino da intaglio. Rivesti la cornice con della stoffa oppure punta sul decoupage.

Qui puoi vedere tutti i passaggi.



Quadretti

Se vuoi conferire un tocco di colore alle pareti della cameretta, i vecchi coperchi tornano utilissimi.

Dipingili di vari colori e rivesti la parte interna con della carta adesiva o della stoffa riciclata.

Incolla tra loro i coperchi in modo da formare una composizione armonica, come nell’esempio.

Aggiungi un pezzo di spago per appenderli al muro.

Incolla un pupazzo o un lavoretto creativo al centro di ognuno di essi, scegliendo oggetti significativi.

Tavolozza per dipingere

I tuoi figli amano colorare? Niente di meglio che sfruttare il coperchio di cartone per creare una pratica tavolozza. Disegnala sul coperchio, ritagliala, incolla sopra alla tavoloza dei tappi di plastica di vari colori. Non dimenticare di tagliare un cerchietto per impugnarla.

Cuori

Se hai un animo romantico, ecco l’idea handmade da non perdere.

Disegna 6 sagome, in ordine di grandezza, sul coperchio, e ritagliale con le forbici.

Dipingi il cuore più piccolo di blu, procedi con l’azzurro, poi il verde, il giallo, l’arancione e infine il rosso.

Incolla sul cuore rosso quello arancione e così via arrivando fino al più piccolo.

Sul cuore rosso, che è il più grande, pratica due forellini per infilare il filo di lana che ti servirà ad appendere la decorazione.

Lettere

Le lettere di cartone sono molto decorative e possono essere utilizzate per comporre dei nomi da appendere al muro o da incollare su quadretti.

Scegli una lettera, potrebbe essere l’iniziale del tuo nome, e disegnala sul coperchio di cartone. Ritagliala con l’aiuto del taglierino e rivestila con fili di lana di tanti colori. Aggiungi un bel pon pon e la lettera è servita!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: