Realizza anche tu una mangiatoia per gli uccelli riciclando le confezioni del latte

Ci basta una confezione del latte o del succo di frutta per realizzare in modo divertente una mangiatoria per gli uccelli: vi spieghiamo come fare

Con l’arrivo della primavera, tornano a farci visita anche gli uccelli che in questa stagione sono particolarmente attivi: perché non sostenerli fornendo loro gustosi semi con cui nutrirsi o sfamare i piccoli? In questo articolo vi spieghiamo come realizzare, in modo semplice e divertente, una mangiatoia per uccelli da appendere fuori al balcone o a un albero del nostro giardino, riutilizzando quello che solitamente è considerato un rifiuto: la confezione del latte. Cosa ci serve un brick del latte o del succo di frutta, ben lavato e asciugato

pennelli e colori acrilici

ramettini di legno

semi per uccelli

forbici o taglierino

colla a caldo

spago. Procedimento Su una delle pareti laterali del brick, disegniamo la sagoma della finestrella che desideriamo poi, con attenzione, ritagliamo la forma utilizzando le forbici o il taglierino.

che desideriamo poi, con attenzione, ritagliamo la forma utilizzando le forbici o il taglierino. Diamo libero sfogo alla fantasia: decoriamo la superficie esterna della casetta con i colori acrilici , creando motivi geometrici, paesaggi naturali o semplicemente utilizzando tinte vivaci e allegre. Lasciamo asciugare completamente la pittura prima di passare allo step successivo

, creando motivi geometrici, paesaggi naturali o semplicemente utilizzando tinte vivaci e allegre. Lasciamo asciugare completamente la pittura prima di passare allo step successivo Utilizzando ramettini di legno di uguale dimensione, creiamo una sorta di griglia per il tetto della nostra mangiatoia , che incolleremo con la colla a caldo.

, che incolleremo con la colla a caldo. Prendiamo poi un rametto più lungo e fissiamolo orizzontalmente sotto la finestrella, creando un posatoio per gli uccelli che potranno così accedere facilmente ai semi.

Infine, riempiamo generosamente la mangiatoia con semi per uccelli: possiamo lasciarci consigliare da un esperto per scegliere quelli più adatti alle specie presenti nella nostra zona .

. Scegliamo un luogo sicuro e riparato per posizionare la nostra mangiatoia. Possiamo appenderla ad un ramo di un albero in giardino oppure fissarla al balcone di casa, se abitiamo in un appartamento. Il gioco è fatto! La nostra mangiatoia per uccelli è pronta ad accogliere i suoi graditi ospiti. Non solo si tratta di un oggetto utile, ma anche di un elemento decorativo originale e adatto alla stagione che stiamo vivendo. Possiamo realizzare la mangiatoria insieme ai nostri bambini, e osservare con loro quando gli uccelli ci andranno a mangiare.

