Ragnatele fai da te con tovaglioli di carta: sono facili da realizzare e perfette per decorare la tavola di Halloween

Ci vuole un attimo per realizzare queste spettacolari ragnatele, che sulla tavola di Halloween sono destinate a fare un figurone! Ecco il tutorial per crearle in poche mosse

Direttamente dal profilo TikTok di VIKI Studio Origami, ecco un’idea facile e bellissima per trasformare i tovaglioli di carta in ragnatele, da sparpagliare sul tavolo di Halloween in vista del party serale.

Prendi un tovagliolo di carta nero o arancione (va bene anche il viola) e piegalo a metà. Piegalo a metà altre due volte fino ad ottenere un triangolino.

Prendi un righello e seguendo le indicazioni del tutorial, traccia con la matita la struttura della ragnatela.

A questo punto taglia il pezzetto di triangolo di troppo, che si trova sopra il disegno della ragnatela, e aprila con delicatezza.

Puoi farne quante ne vuoi perché, come hai visto, il procedimento è semplice e immediato. Ti suggeriamo di sparpagliarle sul tavolo del party, ma nulla ti vieta di utilizzarle anche come decorazioni da appendere. Non ci resta che augurarti buon Halloween!

