Da vecchia mietitrebbia ad accogliente B&B: l’idea geniale di un agricoltore inglese

L'agricoltore inglese Will Roughton ha acquistato una vecchia mietitrebbia per convertirla in un originale alloggio da collocare nel suo camping. Il risultato è spettacolare!

A un centinaio di chilometri da Londra, nel Lincolnshire, una vecchia mietitrebbia è stata trasformata in un favoloso Bed & Breakfast. A convertirla è stato un agricoltore di nome Will Roughton, che l’ha comprata da una famiglia del posto per ampliare il suo eccentrico camping.

Will ha intuito da subito le potenzialità del Massey Ferguson 860 e ha deciso di convertire il mezzo per attirare i visitatori nel suo campeggio. Ci sono voluti più di quattro mesi per trasformare completamente la mietitrebbia e renderla accogliente.

Dopo aver rimosso le parti del mezzo destinate al raccolto, Will ha costruito una confortevole camera da letto e nel rimorchio agricolo situato sul lato ha aggiunto cucina e sala da pranzo. Ha inoltre aggiunto pannelli isolanti e coibentati e ha arredato gli interni con oggetti e materiali di riciclo. Ne è un esempio la cuccia del cane realizzata con una cassetta delle patate.

La struttura può ospitare fino a quattro persone e il costo di pernottamento per una notte è di circa 120 sterline. In realtà la mietitrebbia non è l’unico alloggio bizzarro ospitato nel camping di Will: si può alloggiare anche in ambulanza, in un carro armato e in una torre di controllo della Royal Air Force. Il suo è un camping decisamente fuori dall’ordinario!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

FONTI: hostunusual

Leggi anche: