Quadrifogli portafortuna: scopri come realizzarne di bellissimi con il fai da te

Puoi realizzarli con tanti materiali diversi, dal cartoncino al feltro, dalla carta velina alle mollette. Sono facili da fare e portano fortuna!

Sai che il quadrifoglio è in realtà un trifoglio bianco con una una fogliolina in più? Si tratta di un’anomalia cui si deve la sua popolarità come portafortuna, anche perché è alquanto raro. Se ti piacciono i quadrifogli, oggi ti spieghiamo come realizzarne di bellissimi con vari materiali, dal cartoncino al feltro, dalla carta crespa ai cartoni delle uova.

Quadrifogli di carta

Puoi realizzare dei simpatici quadrifogli di carta con un foglio di cartoncino verde: disegna con la matita quattro cuoricini e piegali a metà, uniscili al centro con un pizzico di colla forte. Se ti va puoi aggiungere anche il gambo e inserirli in un vasetto.

Ghirlanda di quadrifogli

Puoi anche creare una ghirlanda a tema disegnando i quadrifogli sul cartoncino verde: ritaglia le sagome e pratica due forellini ai lati, infila un pezzo di spago sottile (meglio se bianco e verde) e aggiungi tutti i quadrifogli che vuoi, a seconda della lunghezza desiderata per la tua ghirlanda.

Bella anche la ghirlanda di carta crespa: ritaglia una striscia di carta crespa e piegala più volte su se stessa, traccia sopra la sagoma del quadrifoglio e ritagliala con le forbici. Quindi apri la striscia.



Quadrifogli con cartoni delle uova

Ti avanzano dei cartoni delle uova? Ritaglia i singoli portauova a forma di quadrifoglio, dipingili di verde con le tempere o i colori acrilici e pratica un forellino sulla parte superiore di ciacuna foglia. Infila lo spago nei forellini unendo così i vari quadrifogli.

Quadrifogli di feltro

Hai dei fogli di feltro verde? Disegna le quattro foglie, come nell’esempio, e uniscile con ago e filo, dando forma al quadrifoglio.

Quadrifogli di carta velina

In alternativa puoi utilizzare della carta velina: taglia tre cuori, posizionali gli uni sopra gli altri e attorciglia la base in modo da unirli. Ritagliane altri nove e fai la stessa operazione, utilizzando per ogni quadrifoglio tre cuori. Unisci tutte le foglie tra loro incollandole al centro con un po’ di colla a caldo. Aggiungi una cannuccia di carta come gambo.

Mollette con quadrifogli

Puoi personalizzare anche delle mollette dipingendole di verde e incollando sull’estremità un quadrifoglio di cartoncino o pannolenci dello stesso colore.

