Puntaspilli fai da te: scopri come realizzarli con materiali di riciclo

Pratici e utili per chiunque ami cucire, sia per professione che per hobby. Si possono acquistare già pronti oppure realizzare con materiali di riciclo

I puntaspilli tornano estremamente utili per chi ama cucire o lo fa di tanto in tanto. In commercio ne esistono tanti modelli diversi, ma un’ottima idea, parlando di riciclo creativo, consiste nel realizzarli con il fai da te utilizzando oggetti che abbiamo sotto mano. Persino una vecchia tazza può trasformarsi, con un pizzico di creatività, in un pratico puntaspilli handmade.

Tazza

Eccolo qui il puntaspilli realizzato nella tazza: recupera un pezzo di stoffa riciclata, inserisci l’imbottitura di cotone e incastrala nella tazza. Il tuo puntaspilli è pronto!

Portauovo

Puoi fare la stessa cosa con un portauovo: in questo caso ti servirà una porzione di stoffa più piccola, che andrà imbottita, e inserita nel portauovo.

Teiera

Bella anche la teiera puntaspilli che puoi realizzare incastrando l’imbottitura nel coperchio, sfruttando la cavità della teiera per inserire altri accessori da cucito.

Cubo

Ma quanto è carino questo cubo puntaspilli?! Recupera quattro quadrati di stoffa e uniscili gli uni agli altri cucendo i bordi dopo aver inserito l’imbottitura.

Puntaspilli di feltro

Se sai cucire e ti avanza del feltro, potresti utilizzarlo per creare un pratico puntaspilli fai da te: avrai bisogno di due cerchi in feltro per la parte superiore e la base, e di una striscia di feltro. Dovrai cucire la striscia intorno al perimetro di un cerchio e poi cucire anche la parte superiore, non prima però di aver inserito l’imbottitura.

Anello

Puoi creare un pratico anello puntaspilli da indossare al momento del bisogno. Ti basterà imbottire un pezzetto di stoffa dando vita a una pallina piatta e incollarla sull’anello, come nell’esempio.

Mollette

Puoi anche sfruttare le mollette del bucato incollandoci sopra un puntaspilli di stoffa imbottita.

Bambola puntaspilli

Carina e un po’ azzardata l’idea della bambola puntaspilli: puoi realizzarla con del semplice feltro inserendo tra fronte e retro del cotone, chiudendo con ago e filo. Aggiungi due bottoni a mo’ di occhi e realizza con il filo la bocca.

