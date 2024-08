Prima di gettare via i trucioli delle matite colorate, dai un’occhiata a queste idee fai da te. Ti conquisteranno!

Trucioli di matita che si trasformano in ritratti, orecchini, collane e molte altre meraviglie del tutto inaspettate. Scopri in che modo prendendo spunto da queste incredibili idee

Sono quel tipo di scarti che mai ti verrebbe in mente di conservare e riutilizzare, ma anche i trucioli delle matite colorate possono essere recuperati in modo creativo e non ci vuole niente per riuscirci, se non un pizzico di creatività e qualche idea carina da cui trarre ispirazione. Sei pronto a scoprire l’impensabile? Avventurati in questa ricca e curiosa selezione di invenzioni.

Orecchini

La prima idea che ti proponiamo è anche la più curiosa perché, ammettiamolo, vedere dei trucioli trasformarsi in orecchini non è cosa da tutti i giorni.

Il modo più semplice per riuscirci è recuperarne alcuni e incollarli su una base triangolare come quella che vedi nell’esempio. Un forellino in prossimità del vertice ti consentirà di inserire l’apposito gancetto.

Disegni

Se ti piace disegnare e sperimentare nuove tecniche, i trucioli di matite colorate appagheranno la tua curiosità. Utilizzali per completare i tuoi schizzi come nell’esempio, ma non fermarti a questi spunti, provane altri lasciandoti ispirare dalla fantasia.

Ritratti

Restando in tema disegni, ma sarebbe più corretto parlare di collage, con i trucioli riciclati puoi dare vita a bellissimi ritratti.

Collane

Per fare una collana te ne serviranno parecchi di trucioli, quindi ti consigliamo di raccoglierli man mano che spunti le matite, separandoli per colore.

Una volta che ne avrai un buon quantitativo, uniscili per formare dei fiori, aiutandoti con della colla a caldo. Non verranno subito bellissimi ma provando e riprovando, vedrai che il loro aspetto migliorerà.

Una volta soddisfatto del risultato, prosegui con gli altri colori assemblando almeno 6-7 fiori. Incollali gli uni agli altri e sui due fiori posizionati alle estremità aggancia un pezzo di spago, o una catenella, sfruttando gli appositi gancetti.

Fiori

Puoi sovrapporre i trucioli dello stesso colore unendoli con colla a caldo, farne altri di diversi colori e poi unirli insieme creando una palla variopinta. Aggiungendo un gambo di legno o di un altro materiale a tua scelta, otterrai dei bellissimi fiori decorativi, che a differenza di quelli freschi non appassiranno mai.

Anelli

Stessa cosa puoi fare con gli anelli: sovrapponi i trucioli dello stesso colore unendoli con la colla a caldo e poi uniscili tra loro. Quando la composizione risulterà asciutta, incollala sull’anello.

