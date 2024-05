Pressa per fiori fai da te: come costruirla e tante idee creative per utilizzare i fiori pressati

Scopri come realizzare una pressa fai da te per fiori. Li potrai utilizzare in innumerevoli progetti creativi, dagli erbari ai quadri decorativi

Hai mai provato a pressare i fiori? Si tratta di una tecnica che permette di conservare i fiori per lungo tempo, in modo da averli a disposizione per creare erbari, quadri decorativi e altre meraviglie creative.

Il metodo più semplice per pressarli consiste nell’inserirli tra le pagine di un libro pesante, posizionandoli all’interno di fogli di giornale. Se però si vogliono ottenere risultati migliori e una pressatura più uniforme, la cosa ideale è ricorrere alle presse. Le possiamo trovare in commercio oppure realizzarle con il fai da te, utilizzando delle semplici tavole di compensato.

Come costruire una pressa per fiori fai da te

Per creare la pressa fai da te prendi ispirazione dal video tutorial di MichelleMade.

Taglia o acquista 2 tavole di compensato quadrate di dimensioni intorno ai 20 cm per lato. In alternativa utilizza delle tavole di legno riciclate, tagliandole su misura.

Con il trapano pratica 4 fori in corrispondenza degli angoli, mantenendo almeno 1 cm di distanza dai bordi. Prima di procedere, segna con una matita la posizione esatta dei fori, che dovranno essere praticati esattamente nella stessa posizione su entrambe le tavole.

Infila in ciascuno dei fori una vita filettata mettendo una rondella tra la vite e la tavola.

Ritaglia dei fogli di cartone da inserire nella pressa, posizionane uno sulla tavola di base e mettici sopra un foglio di carta delle stesse dimensioni. A questo punto posiziona sopra i fiori che vuoi pressare, mantenendo una certa distanza tra un fiore e l’altro.

Posiziona sopra un altro foglio di carta e un foglio di cartone delle stesse dimensioni e aggiungi altri fiori. Procedi con più strati di fiori.

A lavoro concluso, prendi l’altra tavola di legno, infilala sopra e chiudi la pressa.

Lascia i fiori nella pressa per qualche settimana e di tanto in tanto controlla in che stato sono.

Idee creative con fiori pressati

I fiori pressati si prestano a innumerevoli utilizzi creativi: puoi farne dei quadretti decorativi da appendere in casa, sia astratti che figurativi. Qui per esempio la sagoma di un gatto è stata riempita con fiori e foglie.

Mentre in questo caso i petali pressati sono stati utilizzati per creare una farfalla.



E che dire di questa magnifica composizione floreale?! Per incollare i fiori sul cartoncino puoi utilizzare colla vinavil.



Oppure utilizza i fiori pressati per personalizzare dei segnalibri, applicando la vinavil sia sotto che sopra come nella tecnica del decoupage.

Altra idea carina consiste nell’incollarli, sempre con la tecnica del decoupage, su barattoli di vetro da utilizzare come lanterne.



