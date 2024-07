Portapastiglie fai da te: 6 idee geniali per tenere in ordine le pastiglie con un pizzico di creatività

Contenitori per lenti a contatto, scatoline di Tic Tac, contenitori di legno, ecco tutto ciò che puoi riutilizzare per creare degli originali e pratici portapastiglie fai da te

Come organizzare pillole e pastiglie? Puoi acquistare gli appositi portapastiglie oppure realizzarli con materiali di riciclo, dagli avanzi di stoffa alle scatoline di legno, dalle scatoline di Tic Tac ai contenitori per lenti a contatto. Ecco tante idee fai da te da cui trarre ispirazione!

Taccuino portapastiglie

Recupera un pezzo di stoffa dalla fantasia accattivante, cuci i lati per creare una tasca e aggiungi un bottone per chiudere e aprire il portapastiglie.

Portapastiglie con scatolina di legno

Puoi anche recuperare una piccola scatola di legno e utilizzarla per inserire le pastiglie. Se vuoi donarle un po’ di personalità, passala con la carta vetrata e dipingila con del colore acrilico. Puoi inserire dei piccoli contenitori di plastica all’interno della scatolina per suddividerla in scomparti.

Portapastiglie origami

Recupera una lunga scatolina di cartone provvista di coperchio e inserisci all’interno dei contenitori realizzati con la tecnica dell’origami, seguendo questo tutorial di Paper Kawaii – Origami Tutorials.

Portapastiglie rivestito con stoffa

Se invece hai un vecchio portapastiglie anonimo, potresti rivestirlo con della stoffa per renderlo più carino. Basta tagliare una piccola striscia e incollarla intorno al barattolino.

Portapastiglie con scatola di Tic Tac

Anche le scatole di Tic Tac possono essere riciclate per farne originali portapastiglie: basta lavarle bene, abbellirle con della carta decorativa, che puoi incollare intorno alla scatola oppure applicare con la tecnica del decoupage, e inserire infine le tue pastiglie.

Se hai vari tipi di pastiglie, etichetta le diverse scatoline aggiungendo le dosi e i giorni della settimana in cui devi assumerle.

Portapastiglie con contenitore per lenti a contatto

Infine un’altra idea carina consiste nel riutilizzare dei contenitori per lenti a contatto inserendovi le pastiglie. Naturalmente i contenitori vanno prima puliti e asciugati bene.

