Portalegna fai da te: scopri come realizzarlo con cassette della frutta, blocchi di cemento e molto altro

Dalle cassette della frutta alle scale, dai blocchi di cemento ai cesti, ecco come realizzare dei portalegna comodi e belli con le tue mani

Chiunque abbia una stufa sa quanto è importante avere un portalegna per tenere in ordine (e a portata di mano) la legna da ardere. In commercio ne esistono tante tipologie diverse a seconda degli usi, ma anche il fai da te può tornare utile. Ecco alcune idee da cui trarre ispirazione se vuoi provare a costruirlo con le tue mani, anche con materiali di riciclo.

Blocchi di cemento

Recupera dei blocchi di cemento, infila da una parte e dall’altra quattro assi di legno (due per parte).

Sempre con i blocchi di cemento puoi creare una panchina portalegna. Comoda, carina e utile!

Cassette della frutta

Le cassette della frutta sono particolarmente versatili e puoi utilizzarle anche come portalegna. Basta fissare sotto una base con rotelle e collocarne sopra una o due a seconda della grandezza desiderata.





Scala

Persino una vecchia scala in legno può essere adibita a questo scopo: appoggiala sulla parete e sostituisci gli scalini con tavole di legno di lunghezza adeguata, fissandole sul muro in modo stabile. Utilizza i vari ripiani così creati per collocare libri e… legna.

Cesto

Piccolo ma carino il cesto portalegna è perfetto per uso interno: basta collocarlo accanto alla stufa e inserire la legna. Fra l’altro lo si può utilizzare anche per trasportarla.

Rami

Puoi costruire un portalegna fai da te con semplici rami: te ne servono quattro lunghi per i lati e alcuni più piccoli per la base e il piano d’appoggio superiore.

Fusti in metallo

Se la legnaia è esterna, per organizzare e tenere al riparo la legna puoi sfruttare dei fusti in metallo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: