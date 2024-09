Planner settimanale: come realizzare una versione fai da te personalizzata in base alle tue esigenze

Al posto delle classiche agende, prova i planner! La versione settimanale (ma in realtà anche quella mensile) è pratica e comodissima per organizzare gli impegni dal lunedì alla domenica

Quando si tratta di pianificare l’immediato futuro, o quello che verrà, ci fiondiamo tutti alla ricerca di belle agende da riempire di impegni, tralasciando uno strumento di programmazione molto utile e versatile: il planner.

Ne esistono diverse tipologie, anche su base mensile, ma oggi vogliamo concentrarci sulla versione settimanale, suddivisa in giorni, dal lunedì alla domenica.

Realizzarlo con il fai da te è un gioco da ragazzi perché basta creare una grafica al pc e stamparla su un foglio A4. Se la grafica è di un formato diverso, basterà tagliare il foglio.

Puoi creare la grafica con programmi come Canva, disponibile anche nella versione gratuita, dove con un click si possono trovare modelli preimpostati personalizzabili. Quando la grafica ti soddisferà, dovrai stamparla su più fogli in modo da averne abbastanza per diverso tempo, considerando una media di 4 fogli per mese.

Ricorda che nel planner settimanale non è necessario indicare le date, che potrai aggiungere a mano.

Puoi conservare i planner settimanali all’interno di una cartellina, inserirli in un supporto che ti permetta di averli sempre sott’occhio, oppure in un quaderno a buchi. In questo caso pratica dei fori con la bucatrice e inserisci i fogli uno dopo l’altro.

Un’altra idea carina consiste nel realizzarlo all’interno di un quadernino, suddividendo la doppia pagina in 4 colonne come nell’esempio che segue. Indica in alto a sinistra il mese e aggiungi a destra il primo giorno della settimana procedendo con gli altri. L’ultimo spazio in fondo a destra, che rimarrà vuoto, puoi utilizzarlo per la “To do List”.

La cosa bella di impostarlo in autonomia è proprio la possibilità di poterlo personalizzare in base alle esigenze, quindi non limitarti ai modelli che trovi, ma cerca di farli tuoi arricchendoli di eventuali “box” e altri elementi a piacere. Buona pianificazione!

