Papiers Découpés: scopri come creare bellissimi collage ispirati ai ‘ritagli’ di Matisse riciclando fogli e pezzi di carta

Henri Matisse iniziò a ritagliare la carta in tarda età, dopo un grave intervento chirurgico che lo costrinse in sedia a rotelle. Da allora non smise più...

Papiers gouaches découpès, si chiamano così i meravigliosi ritagli di carta dipinti a gouache ideati da Henri Matisse che, in seguito a un grave intervento chirurgico, si ritrovò impossibilitato a dipingere al cavalletto. Dovendo stare su una sedia a rotelle, l’artista iniziò a sperimentare con le forbici.

Gli assistenti dipingevano i fogli e lui li ritagliava, andando poi a comporre giocosi e colorati collage, che si fecero man mano sempre più grandi. Come l’enorme capolavoro intitolato “La Piscine” del 1952, che l’artista realizzò due anni prima di morire, popolato di nuotatori e creature marine ritagliate dalla carta blu oltremare.

E vogliamo parlare dell’opera “Grande Décoration aux Masques” del 1953?! E’ di una bellezza indescrivibile.

Per non parlare del “giardino” a cui l’artista diede vita sulle pareti del suo studio a Nizza.

Collage fai da te ispirati a Matisse

Che ne dici di realizzare un collage ispirato a questa tecnica?

Recupera fogli e pezzi di carta di colore bianco. Procurati anche gouache di vari colori, colla, pennello e forbici.

Dipingi i fogli con le gouache, utilizzando un solo colore per foglio. Lascia asciugare.

Scegli uno o più fogli colorati per la base e utilizza i pezzi di carta e i fogli di altri colori per creare le sagome che andranno a comporre il collage. Puoi ritagliare forme vegetali, astratte, figurative, sbizzarrendo la fantasia. Non serve essere troppo dettagliati.

Prima realizza la base, poi disponi le forme che hai ritagliato sopra di essa sperimentando varie posizioni, fino ad ottenere una composizione armonica.

A questo punto non resta che incollarle sul foglio.

Prendi ispirazione dalle opere più belle e significative di Matisse a partire da “The Circus” del 1947. Come vedi, i contrasti cromatici sono molto decisi. Impara ad osare!

Ed ecco la meraviglia di “The Horse, the Rider, and the Clown” del 1943-44.

Blu, giallo, bianco, nero e una punta di rosso sono i colori del capolavoro intitolato “The Fall of Icarus”.

Meravigliosa anche l’opera “Algue blanche sur fond orange et rouge” del 1947, dove lo sfondo è giocato su due colori, rosso e arancione.



Se ti piace il verde, questa è l’opera giusta da cui trarre ispirazione.

