Pantofole fai da te: scopri com’è facile realizzarle con materiali di riciclo, dai vecchi jeans agli avanzi di stoffa

Le pantofole sono utili in tutte le stagioni e non serve essere dei maghi del cucito per realizzarle con il fai da te. Ecco come riuscirci in poche mosse

Più pesanti in inverno, più leggere in estate, le pantofole da casa si rivelano utilissime in tutte le stagioni e la cosa bella è che puoi realizzarle anche con le tue mani, senza bisogno di essere una maga del cucito, riciclando materiali di vario genere. Se nei periodi più freddi è consigliabile realizzarle con vecchi maglioni oppure con il feltro, in primavera ed estate puoi ricorrere ai jeans e agli avanzi di stoffa. Ecco una selezione di idee creative che ti faranno innamorare!

Pantofole con vecchi jeans

I vecchi jeans e le giacche in denim possono essere riutilizzati per creare delle pantofole ideali per la stagione estiva.

Recupera un paio di ciabatte e posizionale sopra a un foglio di cartoncino, traccia le sagome con una matita.

Taglia un pezzo di jeans e collocaci sopra le sagome di cartoncino, ritagliando la forma corrispondente. Ripeti la stessa operazione su un foglio di feltro. Cuci la suola di jeans sulla corrispondente suola in feltro.

Con una matita disegna la parte superiore delle ciabatte sul solito foglio di cartoncino. Posizionale sopra a un pezzo di jeans piegato a metà, ritaglia le sagome e utilizzale per creare un ultimo strato di feltro, che andrai a posizionare tra le due sagome di jeans, cucendo tutto insieme.

A questo punto non resta che unire la parte superiore della ciabatta alla suola con ago e filo.





Pantofole di stoffa

Se hai degli avanzi di stoffa, perché non utilizzarli per creare delle belle pantofole da portare in casa? Segui il procedimento spiegato per i jeans, sostituendo questi ultimi con la stoffa.

Ciabatte con vecchio maglione

Se non te la cavi con ago e filo, questa è la soluzione “facile” che fa per te: avvolgi le vecchie ciabatte estive con le maniche recuperate da un vecchio maglione (se le vuoi più pesanti) o da una maglietta.

Pantofole di feltro

Il feltro è un materiale estremamente versatile che puoi utilizzare per creare pantofole destinate sia agli adulti che ai bambini. Segui i passaggi descritti nell’immagine, unendo i vari pezzi di feltro con ago e filo in modo da dare forma alla ciabatta. Naturalmente le strisce di feltro e la suola dovranno avere dimensioni diverse a seconda della lunghezza del piede.

Pantofole con vecchi maglioni

Ed ecco le pantofole perfette per la stagione invernale o per le giornate estive in cui le temperature scendono improvvisamente. Più che pantofole assomigliano a calzettoni, ma poco importa, la funzione rimane la medesima. E la cosa bella è che puoi ricavarle molto facilmente da un vecchio maglione, tagliando le maniche e due pezzi per le suole. Unisci le varie parti con ago e filo, e il gioco è fatto!

