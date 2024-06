Organizzatori per armadi fai da te: 5 idee geniali con materiali di riciclo

Dalle scatole di cartone a quelle dei cereali, ecco tutto ciò che puoi riciclare e trasformare in organizer per tenere in ordine il tuo armadio

Gli organizzatori per armadi sono estremamente utili perché permettono di tenere in ordine i vari spazi a disposizione ottimizzandoli al massimo. Possiamo acquistarli, ma anche realizzarli con materiali di riciclo, dalle scatole di cartone ai rotoli di carta da pacco. Ecco alcune idee fai da te da cui trarre ispirazione.

Organizzatori con rotoli di carta

I rotoli di carta da pacco, ma anche quelli di carta assorbente, possono essere riciclati per dare vita a pratici organizer da inserire nei cassetti dell’armadio. Basta tagliarli dell’altezza giusta e inserirli direttamente nei cassetti, utilizzandoli per tenere in ordine mutande, boxer, oppure le federe dei cuscini arrotolate su se stesse.

Puoi anche realizzare un contenitore con una scatola di cereali, praticando 2-3 fori dello stesso diametro dei rotoli, inserendovi questi ultimi all’interno.

Organizzatori con scatole dei cereali

Le scatole dei cereali si rivelano preziose dal punto di vista creativo e possono essere utilizzate per creare degli organizer per mutande e calzini. Basta aprirle come nell’esempio e suddividerle in più scompartimenti.

Organizzatori con vecchie scatole

Anche le vecchie scatole sono preziose per organizzare gli armadi: anziché gettarle via, riciclale ogni volta che ricevi un pacco mettendole da parte.

Rimuovi eventuali etichette, rimuovi le linguette o inseriscile internamente e decora la tua scatola rivestendola con un tessuto a tua scelta.

Puoi anche sfruttare una vecchia scatola per tenere in ordine ciabatte e sneakers: dopo averla rivestita con della stoffa, suddivila in 6 scompartimenti incastrando tra loro dei pezzi di cartone.

Organizzatore con cassetta di plastica

Ed ecco come riciclare una vecchia cassetta di plastica per farne un pratico organizer fai da te: basta suddividerla incastrando tra loro due pezzi di cartone di misure adeguate. Li puoi ricavare da una qualunque scatola tagliandoli con il taglierino.

Organizzatore per ciabatte

Per tenere in ordine le ciabatte puoi fissare sull’anta dell’armadio delle aste di metallo su misura, infilandovi le ciabatte come nell’esempio.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: