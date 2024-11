Orecchini natalizi fai da te: 5 idee originali e bellissime (a prova di inesperte)

Rinnova il tuo look natalizio con un bel paio di orecchini handmade. Realizzarli è un gioco da ragazzi e i risultati superano le aspettative

A Natale anche il look vuole la sua parte! Perché non iniziare dagli orecchini? Quest’anno non disperare se sul mercato non trovi nulla di originale, con le tue mani puoi dare vita ad autentiche meraviglie. Bastano pochi materiali, un minimo di manualità e le idee giuste da cui trarre ispirazione. Eccole qui…

Omini di pan di zenzero (in feltro)

Prendi un foglio di feltro marrone, due pon pon, uno rosso e uno verde, feltro bianco e un gancetto per orecchini.

Piega un foglio marrone a metà, traccia la sagoma dell’omino di pan di zenzero sul foglio e ritagliala con le forbici.

Inserisci tra una sagoma e l’altra del cotone e uniscile con ago e filo.

Aggiungi con la colla a caldo due occhietti bianchi, una bocca, e delle striscioline curve vicino alle mani e ai piedi.

Incolla i pon pon al centro dell’omino.

Aggiungi le monachelle.

Pon pon

Realizza due pon pon rossi seguendo queste indicazioni, incollali con la colla a caldo su due catenelle e agganciale alle monachelle.

Guantini in feltro

Prendi un foglio di feltro rosso e un foglio di feltro bianco, disegna la sagoma di due guantini sul foglio rosso e ritagliali con le forbici. Disegna due ovali bianchi per simulare la pelliccia dei guanti e incollali sopra ai guanti. Aggiungi i gancetti per orecchini.

Bastoncini di zucchero (con perline)

Puoi realizzare dei bellissimi orecchini a forma di bastoncini di zucchero con le perline di colore rosso e bianco.

Procurati del filo flessibile per gioielli e piegalo per dargli la forma di due bastoncini.

Fai una piccola piega alla base per evitare che le perline scivolino via.

Infila le perline alternando bianco e rosso.

Chiudi piegando nuovamente il bastoncino all’estremità (devi creare una specie di gancetto).

Aggiungi le monachelle.

Orecchini con il DAS

Puoi creare degli originali orecchini anche con la famosa pasta modellabile: scegli un soggetto natalizio, traccia due sagome identiche sul DAS, ritagliale e inserisci i gancetti sulla parte superiore. Lascia asciugare.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: