Hai degli orecchini che non indossi mai? Scopri come riutilizzarli con un pizzico di creatività

I vecchi orecchini che non indossi più ritrovano nuova vita grazie al riuso creativo. In poche mosse puoi trasformarli in tante cose diverse

Ne abbiamo di preziosi e intramontabili che non ci verrebbe mai in mente di accantonare (figuriamoci di gettare via), e altri di pregio nettamente inferiore che spesso, dopo qualche tempo, smettiamo di indossare. Che farne? Anziché abbandonarli nel portagioie, potremmo provare a riutilizzarli in chiave creativa. Le idee fai da te sono una più carina dell’altra.

Decorazione per colletto

Hai degli orecchini con perle e perline? Rimuovi il perno sottile e incolla le perle sul colletto. L’effetto è WOW!

Collana

Se hai degli orecchini con ciondoli removibili, potresti staccarli e utilizzarli per creare una collana fai da te. Se hanno il forellino meglio ancora perché potrai infilarci il filo della collana.

Portachiavi

Gli orecchini pendenti si prestano a diventare originali portachiavi fai da te. Basta agganciarli agli appositi gancetti.

Decorazione per cappelli

Se hai degli orecchini composti da più elementi e magari non li indossi da tempo perché alcune parti si sono staccate, potresti recuperare i singoli frammenti per creare una decorazione da applicare sui cappelli in cotone.

Decorazione per maglioni

Perle e perline possono essere staccate dai vecchi orecchini, rimuovendo i perni, e applicate sulle maniche di un maglione oppure intorno al colletto.

