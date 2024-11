5 oggetti riciclati che dovresti assolutamente tenere in auto per mantenerla in ordine

Dalle borse in stoffa agli organizer del bagno, ecco 5 oggetti da riutilizzare in auto per mantenere l'ordine e la pulizia (anche se sei disordinato)

Se anche tu fai parte del club dei “disordinati in auto”, oggi vogliamo svelarti alcuni segreti per tenerla pulita e organizzata. Si tratta di riciclare 5 oggetti di uso comune che possono tornare estremamente utili mentre si viaggia in auto. Scopriamo quali sono e come utilizzarli.

Tubi delle patatine per le monetine

In auto sparpagliamo monetine come se non ci fosse un domani, rischiando di smarrirle sotto i sedili e chi s’è visto s’è visto! Per tenerle in ordine, e averle sotto mano al momento del bisogno senza dover fare le gincane, potremmo collocarle all’interno dei tubi delle patatine, prediligendo quelli corti. Naturalmente vanno puliti bene prima dell’utilizzo, onde evitare di ritrovarci con monetine tutte unte. Non è il caso!

Borsa per fogli

Se avete una borsa in stoffa, potreste infilarla intorno al poggiatesta di un sedile anteriore per tenere in ordine eventuali fogli sparsi.

Contenitore alimenti per la spazzatura

Nella vostra auto dove finisce solitamente la spazzatura? Se volete evitare che fuoriesca da ogni angolo, vi consigliamo di tenere con voi un semplice contenitore per alimenti provvisto di coperchio. Potrete riempirlo man mano di cartacce e svuotarlo quando è pieno.

Organizer in stoffa per inserire oggetti

C’è chi in auto si porta la spazzola, chi vuole le salviette umide a portata di mano, chi non può fare a meno del deodorante. Ma dove mettere questi oggetti? Un organizer in stoffa, come quelli che solitamente si appendono in bagno sulla porta o direttamente sul muro, può fare al caso vostro. Se ne avete uno che non utilizzate più, ecco come restituirgli un nuovo impiego.

Tavolino pieghevole per sfruttare al meglio lo spazio

Per sfruttare al meglio il bagagliaio, potreste collocarvi un “tavolino” pieghevole fai da te. Quello in foto è realizzato con una struttura in PVC sormontata da un grande coperchio. In questo modo potrete sfruttare sia lo spazio sottostante che soprastante.

