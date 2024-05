10 oggetti e cose di uso quotidiano (del tutto inaspettate) che puoi utilizzare per la cura di orto e giardino

Dai vecchi rotoli di carta igienica ai capelli, dal limone al detersivo per piatti, sono tante le cose, gli alimenti e gli oggetti che puoi utilizzare nell'orto e nel giardino

Se ami il giardinaggio e adori prenderti cura dell’orto, saprai di sicuro quanto è importante avere gli attrezzi giusti, ma forse ancora ignori le potenzialità di alcuni oggetti, alimenti e cose di uso quotidiano, che normalmente non vengono impiegati in questo ambito. Vale per i vecchi rotoli di carta igienica, perfetti per la semina, come per i capelli, ideali per rinforzare e far crescere i fiori.

Rotoli di carta igienica per la semina

I vecchi rotoli di carta igienica si possono trasformare in vasetti da semina. Come fare? Posiziona i rotoli sui classici vassoi per piante, inserisci in ogni rotolo del terriccio, inumidisci con un po’ d’acqua e procedi alla semina delle piante prescelte. Copri i semi con un po’ di terriccio e annaffia. I rotoli si degraderanno man mano che le piante germineranno. Per trapiantare le piante, afferra il rotolo, posizionalo nel nuovo vaso e sfilalo rompendolo.

Bicchieri di carta per annaffiare l’orto

In estate è importante annaffiare regolarmente l’orto e i bicchieri di carta da questo punto di vista tornano estremamente utili: pratica dei forellini su tutto il bicchiere, fai un piccolo buco nel terreno tra una pianta e l’altra e inserisci il bicchiere, quindi riempilo con dell’acqua. Puoi posizionare più bicchieri in vari punti dell’orto, in questo modo l’acqua penetrerà gradualmente nel terreno arrivando alle radici.

Sapone per rimuovere la terra dalle unghie

L’ideale quando si fa l’orto è indossare i guanti, ma a volte per praticità può capitare di lavorare a mani nude. In tal caso c’è un sistema semplice ed efficace per rimuovere la terra che si accumula sotto le unghie e consiste nel grattarle su una saponetta asciutta.

Lenzuolo per raccogliere le foglie secche

Il tuo giardino è pieno di foglie secche? Riuniscile in un punto con il rastrello e posiziona accanto un ampio lenzuolo, quindi spostale tutte sopra di esso. Utilizza il lenzuolo a mo’ di sacco per raccoglierle e portarle via.

Sacco di terriccio come vaso per pomodori

Se non hai molto spazio a disposizione, potresti piantare i pomodori direttamente in un sacco di terriccio. Come fare? Bucherella il sacco con una forchetta, poi avvolgilo con un sacco di juta e pratica due fori sulla parte superiore, uno per pianta. Per tagliare il doppio sacco utilizza un taglierino resistente. Non ti resta che inserire le due piantine negli appositi spazi.

Capelli per far crescere fiori belli e rigogliosi

I tuoi fiori sembrano deboli e fiappi? Inserisci nel vaso una manciata di capelli, l’azoto in essi contenuto ne favorirà la crescita e i fiori torneranno a risplendere.

Miscela miracolosa per piante deboli

Se le tue piante risultano particolarmente indebolite, prova a versare nel terriccio una miscela a base di acqua, succo di limone, zucchero e birra. Dovrebbero tornare subito in forma!

Detersivo per piatti contro i moscerini

Troppi moscerini intorno alle piante? No problem, abbiamo la soluzione che fa per te. Prepara una miscela a base di acqua e detersivo per piatti, versala in un nebulizzatore e spruzzala sulle foglie.

Vasi di terracotta per proteggere le piante dell’orto di notte

Di notte può capitare che le temperature si abbassino danneggiando le nostre piantine, come rimediare? Puoi coprirle (se le dimensioni lo consentono) con dei vasetti di terracotta, rimuovendoli al mattino.

Limone per pulire le mani molto sporche

Se dopo aver lavorato in giardino le mani, nonostante i lavaggi, continuano a essere sporche di terriccio, niente di meglio che ricorrere al limone. Tagliane uno a metà, spremi il succo e poi inserisci una mano alla volta nel limone spremuto, strofinando bene. Risciacqua e voilà, le mani saranno perfettamente pulite.

