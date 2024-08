Non buttarli, io i volantini dei supermercati li riciclo cosi (diventano eleganti contenitori portaoggetti)

Da rifiuto a risorsa, i depliant del supermercato possono conoscere una "seconda vita" grazie all'antica arte dell'origami: ecco come

Nei nostri articoli parliamo spesso di riciclo creativo, un’arte che ci permette di dare nuova vita a oggetti che altrimenti finirebbero nei rifiuti – trasformandoli magari in oggetti utili per la casa o per il giardino.

Chi di noi non ha mai trovato nella cassetta delle lettere quei depliant pubblicitari del supermercato? Spesso, non richiesti, si accumulano e finiscono direttamente nella spazzatura, contribuendo alla produzione di rifiuti inutili.

Eppure, questi fogli di carta colorati possono diventare il materiale perfetto per un progetto di riciclo. Invece di gettarli via, possiamo trasformarli in pratici contenitori per la casa, seguendo un’antica arte giapponese: l’origami.

Leggi anche: Origami, il grande potere terapeutico dell’arte giapponese di piegare la carta

Da rifiuto a risorsa

L’origami, l’arte di piegare la carta per creare forme e oggetti, non solo è un’attività rilassante e creativa, ma offre anche la possibilità di realizzare accessori utili ed esteticamente gradevoli.

Grazie a un semplice video tutorial condiviso su Instagram, che condividiamo qui sotto, è possibile imparare a piegare i depliant del supermercato per ottenere contenitori portaoggetti piccoli ma molto funzionali.

Il procedimento è semplice, anche per chi è alle prime armi con l’origami. Basta seguire attentamente le istruzioni del video: piega dopo piega, il depliant prenderà forma, trasformandosi da semplice foglio di carta a contenitore.

Il risultato finale sarà non solo utile per organizzare piccoli oggetti in casa, come penne, chiavi o accessori vari, ma avrà anche un impatto ambientale positivo, riducendo la quantità di carta che finisce nei rifiuti.

Questi contenitori possono essere personalizzati in base ai propri gusti: si può scegliere di lasciare visibili le immagini e i colori originali del depliant, creando un effetto visivo vivace e dinamico, oppure si possono decorare ulteriormente con colori e materiali aggiuntivi.

Allora, la prossima volta che trovate un depliant nella vostra cassetta delle lettere, non gettatelo via: armatevi di pazienza e creatività e trasformatelo in un elegante contenitore portaoggetti grazie alla magia dell’origami!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Fonte: Instagram

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: