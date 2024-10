Maschere di Halloween fai da te: 5 idee (dell’ultimo minuto) una più bella dell’altra

Se non hai ancora pensato alla maschera di Halloween e ti sembra troppo tardi per farlo, non disperare! Queste 5 idee fai da te dell'ultimo minuto salveranno la situazione e ti faranno fare un figurone

Ragni con occhiali da sole, fantasmini con avanzi di cartoncino oppure bellissimi teschi messicani con piatti di carta. Ecco una selezione di maschere di Halloween fai da te semplicissime da realizzare e di una bellezza unica. A prova di ritardatari!

Maschere di cartoncino

Ti avanzano dei fogli di cartoncino? Con i fogli bianchi puoi realizzare un teschio o un fantasmino, con il nero un gatto, con l’arancione una zucca, e con il verde puoi trasformarti nell’incredibile Hulk.

Scegli la maschera che intendi riprodurre, traccia la sagoma e gli occhi sul foglio di cartoncino corrispondente, taglia la maschera e rimuovi gli occhi. Aggiungi eventuali dettagli e infine pratica due forellini sui lati, infilandovi un cordino elastico per poterla indossare.

Teschio messicano con piatto di carta

Hai un piatto di carta bianco?

Disegnaci sopra la sagoma di un teschio compresi gli occhi e il naso, ritagliala e decorala con pennarelli dai colori vivaci, in perfetto stile messicano.

Non ti resta che attaccare sul retro, con un pezzo di nastro adesivo, una cannuccia di carta o un bastoncino, che ti permetterà di sostenerla.

Mostri con borse di carta

Con le borse di carta puoi realizzare delle maschere da mostri spettacolari e la cosa bella è che ci vuole un attimo.

Capovolgi la borsa, disegnaci sopra gli occhi e la bocca del mostro con un pennarello nero.

Ritaglia gli occhi e traccia due tagli più o meno lunghi sui lati della borsa, in modo da non coprire le braccia.

Ragno di cartoncino

Vuoi trasformarti in ragno?

Prendi un cartoncino nero, disegnaci la sagoma di una maschera inclusi gli occhi.

Ritaglia la maschera e decorala con occhietti ballerini.

Aggiungi sul retro 8 scovolini neri, 4 per parte, e piegali in modo da farli assomigliare a zampette di ragno.

Graffetta sui lati della maschera un cordino elastico per poterla indossare.

Ragno con occhiali da sole

Restando in tema ragni, ecco un’altra maschera di Halloween facilissima da realizzare.

Procurati un paio di occhiali da sole neri di forma tonda o tondeggiante, appoggiali su un tavolo e attacca sui lati 8 scovolini neri, 4 per parte, con la colla a caldo.

Piega gli scovolini in modo da simulare le zampette dei ragni.

Disegna una piccola ragnatela bianca sulla montatura.

