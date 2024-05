Linoleografia: la tecnica di stampa (facile) che ti consente di personalizzare biglietti d’auguri, inviti di nozze e molto altro

Hai mai sentito parlare della linoleografia? Si tratta di una tecnica di stampa che prevede l'impiego del linoleum. E' semplice, la puoi provare anche a casa, e i risultati sono spettacolari

La linoleografìa è una tecnica di stampa che fa impiego del linoleum, un materiale di consistenza morbida, facile da incidere. Questa tecnica deriva dalla più complessa xilografia, tecnica d’incisione in rilievo che prevede l’impiego di blocchi di legno. La linoleografia può essere impiegata per stampare diversi tipi di soggetti su vari materiali, dalla carta ai tessuti. E si rivela perfetta per personalizzare biglietti di auguri, inviti di nozze e molto altro.

Linoleografìa: come si fa

E’ possibile praticare questa tecnica a casa? La risposta è affermativa, ecco i materiali necessari e i principali passaggi da seguire.

Occorrente

Lastra di linoleum

Sgorbie per incisione del linoleum

Inchiostri appositi

Rullo di gomma morbida

Fogli di carta sottile

Procedimento

disegnate il soggetto prescelto direttamente sulla matrice di linoleum con un pennarello nero;

con la sgorbia scavate le parti che sulla stampa finale risulteranno non inchiostrate, lasciando in rilievo le parti che invece compariranno. Attenzione perché è un’operazione delicata che richiede precisione;

preparate l’inchiostro spalmandolo su una superficie piana e intingetevi l’apposito rullo liscio. Dopodiché passate più volte il rullo sopra alla lastra di linoleum;

posizionate il foglio da stampare sopra al linoleum premendo in modo uniforme. Verificate il risultato!

Di seguito trovate un video tutorial di Blake Ballard, che vi insegna questa tecnica stampando più livelli di colore.

Stampe fai da te con la linoleografia

E ora che sapete tutto di questa tecnica di stampa, non vi resta che provarla prendendo spunto da alcune originali idee fai da te.

Come vedete, si rivela perfetta anche per decorare inviti di nozze rendendoli unici, eleganti e bellissimi. In questo caso dovrete usare una lastra di linoleum delle stesse misure del biglietto, incidendo solo i bordi, in modo che la parte centrale dell’invito rimanga libera per il testo.

E volendo, potete personalizzare anche le buste!



Oppure potreste utilizzarla per personalizzare dei biglietti di auguri. Di certo non passeranno inosservati!

Altrimenti create un disegno a vostra scelta e incorniciatelo.



I motivi e i soggetti riproducibili sono infiniti, ma è meglio iniziare da disegni piuttosto semplici e poco dettagliati.





Una volta che avrete imparato bene la tecnica, potrete sperimentare con disegni molto più elaborati e aggiungere anche più livelli di colore.



