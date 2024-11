Lavoretti di Natale con bicchieri di carta: dalle ghirlande ai pupazzi di neve, ecco com’è facile realizzarli

Dai pupazzi di neve alle meravigliose ghirlande, dagli alberelli agli addobbi, ecco tutto ciò che puoi realizzare riciclando i bicchieri di carta che ti avanzano

Se ti avanzano dei bicchieri di carta, Natale è il momento giusto per riutilizzarli in modo creativo: puoi farne bellissime ghirlande, pupazzi di neve, addobbi per l’albero di Natale e molto altro. Prendi spunto dalle nostre idee fai da te e mettiti al lavoro!

Ghirlanda

Con i bicchieri di carta puoi realizzare una bellissima ghirlanda natalizia: uniscili con la colla a caldo e aggiungi sopra un nastro rosso ad anello. Il tocco finale? Un fiocco dello stesso colore.

Campanelle

Con i bicchieri di carta puoi realizzare delle originali campanelle natalizie, da appendere alla porta oppure sui rami dell’albero.

Pratica un forellino nel centro del bicchiere, infila un cordino natalizio e fissalo internamente con una punta di colla a caldo.

Lega i campanellini al cordino e aggiungi sopra al bicchiere un bel fiocco rosso.

Addobbi per l’albero

Con i bicchieri di carta puoi creare degli originali addobbi per l’albero di Natale (con o senza campanelle): tutto ciò che devi fare è decorare i bicchieri con adesivi natalizi o disegni a tema e praticare due forellini sul fondo del bicchiere per infilare un nastrino, che ti permetterà di appendere l’addobbo.

Alberelli di Natale

Ti bastano 12 bicchieri per realizzare un magnifico alberello natalizio: tagliali a metà nel senso verticale, dipingili tutti di verde ad eccezione degli ultimi due, che dovranno essere marroni come il tronco. Decorali con bottoni di vari colori, attaccandoli con la colla a caldo. Attacca i bicchieri su un supporto di cartoncino verde a forma di albero e aggiungi una stella fatta con bastoncini del gelato.

Se vuoi esagerare e hai tanti bicchieri di carta a disposizione, potresti persino creare un vero e proprio albero di Natale!



Pupazzo di neve

Il pupazzo di neve è semplicissimo: basta prendere il bicchiere di carta (naturalmente bianco) , attaccare intorno al bicchiere un pezzo di nastro adesivo di un colore a scelta, e tracciare con dei pennarelli gli occhi, il naso e la bocca del pupazzo.

