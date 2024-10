Lavoretti di Halloween con cartoni delle uova: dai pipistrelli ai ragni, non crederai ai tuoi occhi!

Pipistrelli, ragnetti, streghe, sono tantissimi i lavoretti a tema Halloween che puoi realizzare riciclando i cartoni delle uova. Ecco come fare

Halloween è alle porte e la voglia di “dolcetto o scherzetto” si fa sempre più insistente. Non ci resta che assecondarla dedicandoci ai preparativi per il grande giorno e quale miglior modo per iniziare se non con qualche bel lavoretto all’insegna del riciclo creativo. Inquietante ma buono per l’ambiente.

I materiali riutilizzabili sono davvero un’infinità, ma oggi vogliamo concentrarci sulle potenzialità dei vecchi cartoni delle uova. Quando scoprirai in che modo è possibile trasformarli, rimarrai a bocca aperta.

Occhi

Procurati un vecchio cartone delle uova, ritaglia i singoli portauova e dipingili con tempere o colori acrilici: la base sarà bianca, la pupilla del colore che vuoi tu, ma non dimenticare il dettaglio più importante, i capillari rossi.

Pipistrelli

I pipistrelli sono carinissimi, ecco come realizzarli:

ritaglia una striscia dal cartone delle uova “lunga 3 portauova”, dipingila di nero (sempre con i colori acrilici);

incolla sul portauova centrale due occhietti ballerini e dei dentini di carta;

pratica un forellino sulla parte superiore del portauova centrale e infila un nastrino arancione per appendere il pipistrello dove vuoi tu.

Ragni

Anche i ragni sono molto semplici: basta ritagliare i singoli portauova, dipingerli di nero, capovolgerli, incollare tre zampette per lato (per farle ritaglia degli scovolini neri) e aggiungere infine due occhietti ballerini.

Zucche

Le zucche sono simili ai ragni, ma in questo caso il cartone dev’essere dipinto di arancione e una volta asciutto va decorato con occhi, bocca e naso. Per disegnarli utilizza un pennarello indelebile nero. Aggiungi anche uno scovolino verde infilandolo in un forellino praticato sulla parte superiore della zucca.

Cappelli da strega

E che dire dei cappellini da strega? Non sono deliziosi?! In questo caso non devi recuperare i portauova, ma i triangolini centrali che servono a dividere gli spazi all’interno del cartone intero. Ritagliali, dipingili di nero, aggiungi intorno al cappellino un nastro viola e il lavoretto è servito.

Strega

Potresti anche recuperare metà del cartone delle uova, dipingerlo di verde, incollare sulla parte interna due occhietti ballerini. Il triangolo che solitamente divide gli spazi interni diventerà il naso della strega: per metterlo ulteriormente in risalto ti consigliamo di incollarci sopra una pallina verde. Incolla un filo di lana nero sotto al naso, dandogli la forma della bocca. Infine rifinisci il volto aggiungendo un bel cappellino nero e delle strisce di carta crespa verde per simulare i capelli.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: