Lavoretti fai da te ispirati al mare: belli da non credere, semplici e all’insegna del riciclo creativo

Sirene provenienti da mondi immaginari, pesci e meduse, mari in scatola, sassi e rametti a tema. Ecco tutto ciò che puoi realizzare utilizzando semplici materiali di riciclo

Voglia di mare, voglia di vacanza, voglia di lunghe passeggiate sulla spiaggia, di bagni rigeneranti e lunghe nottate trascorse al chiaro di luna. Quanto è bella l’estate! E quale migliore periodo per dedicarsi alla creatività, che nei tempi dilatati tipici della stagione fiorisce libera da qualunque costrizione, obbligo o urgenza quotidiana.

Ecco allora che un semplice rametto, con un tocco di colore, si trasforma in una deliziosa decorazione per la casa. Mentre materiali di riciclo come piatti di carta e portauova si rivelano essenziali per inventare creature marine, reali o immaginarie.

Meduse

Incontrarle mentre ci si concede un bagno rigenerante non è il massimo, ma una cosa sono quelle vere, un’altra le meduse fai da te, che per fortuna sono del tutto innocue. Come realizzarle? Puoi sbizzarrire la creatività!

Procurati un pirottino di carta e dalla base fai partire delle lunghe strisce di carta velina colorate. Puoi attaccarle con del nastro adesivo.

Pratica un forellino e infila un lungo filo che ti servirà per appendere la medusa.

Gira il pirottino in modo che le strisce vadano verso il basso, simulando i tentacoli.

Altra idea carina consiste nel realizzare la medusa con un piatto di carta e delle strisce di carta crespa nei toni del blu e dell’azzurro, che ricordano il mare. Basta tagliare il piatto a metà e far partire le strisce dall’interno. Il piatto va dipinto e arricchito di occhi e bocca.



Rametti dipinti

Concediti una bella passeggiata sulla spiaggia e recupera qualche rametto. Decorali con pennarelli indelebili di vari colori e poi appendili o utilizzali per creare un simpatico acchiappasogni.

Puoi anche metterli in un vaso trasparente o collocarli su una mensola o un mobile.

Sassi

Anche i sassi possono vestirsi di estate, e di mare! Basta ripulirli, dipingerli di azzurro, verde acqua, blu o turchese, e rifinirli con qualche decorazione tematica. Per la base puoi utilizzare colori acrilici, che asciugano rapidamente e durano nel tempo, per le decorazioni ti consigliamo i pennarelli indelebili. Ma volendo, anche gli stessi acrilici.

Il mare in scatola

Hai una vecchia scatola delle scarpe? Aprila e dipingi l’interno di blu. Poi realizza pesci, alghe e altri elementi marini con il cartoncino posizionandoli nei punti giusti.

Pesci con piatti di carta

Ricicla un piatto di carta, dipingilo con le tempere o gli acrilici e aggiungi delle pinne di cartoncino in pendant.

Oppure aggiungi sul corpo del pesce delle scaglie realizzate riciclando pirottini per dolci. L’effetto è magico!



Sirene

Creature immaginarie che affascinano grandi e piccini, le sirene sono facili da realizzare e danno grandi soddisfazioni. Ritaglia il corpo dal cartoncino, aggiungi una bella chioma fluente, poi recupera dei portauova, ritagliali singolarmente e dipingili. Sovrapponili per creare la lunga coda.

Oppure ricorri ai vecchi rotoli di carta igienica, materiale di riciclo che non andrebbe mai gettato via perché ricco di potenzialità. In questo caso disegna sul rotolo il volto della sirena, aggiungi una bella chioma a base di fili di lana, e avvolgi il rotolo dal centro in giù con un foglio di carta velina nei toni del verde o del blu. Arriccia la parte finale per simulare la monopinna.

