Lanterne estive per bambini da realizzare con quello che hai in casa: 5 idee fai da te di una suggestione unica

Non c’è niente di più magico di una nottata estiva trascorsa ad ammirare le stelle mentre la luna, alta nel cielo, ci osserva curiosa. E’ questo il momento dell’anno ideale per risvegliare la creatività dando vita a qualcosa di speciale, senza bisogno di grandi risorse, ma solo di grandi desideri e voglia di provare. Attingendo al riciclo creativo le possibilità sono infinite: con cosa iniziare?

Dato che la stagione estiva è il momento dell’anno in cui ci ci concediamo più tempo in terrazzo o in giardino, anche di sera, perché non illuminare questi spazi con delle magiche lanterne fai da te, interamente realizzate con materiali riciclati? Che gran soddisfazione!

Lanterne con barattoli di vetro

Iniziamo da un grande classico: le lanterne con barattoli di vetro rivestite con la tecnica del decoupage. Ecco come realizzarle passo passo:

procurati un barattolo di vetro (va bene anche quello della conserva), puliscilo e asciugalo bene

recupera carta velina di vari colori e tagliala a piccole strisce

incolla le strisce sulla parte esterna del barattolo con la vinavil e passa uno strato di colla anche sopra, in modo da renderle impermeabili

aggiungi delle stelline decorative intorno alla bocca del barattolo

prendi del fil di ferro sottile o dello spago e avvolgilo intorno al barattolo creando un manico, che ti permetterà di appenderle e traspostarle

non resta che aggiungere la tea light o una candelina a led.

Lanterne di cartoncino

Un’altra idea carina, ideale da sviluppare insieme ai bambini, è la lanterna di cartoncino nero e carta velina colorata. Puoi farla in diversi modi, noi ti suggeriamo di procurarti un foglio di cartoncino nero e un coperchio in cartone di forma tonda, che puoi recuperare dalle scatole dei formaggini.

Prima di tutto disegna sul foglio di cartoncino delle stelle di varie dimensioni e ritagliale con l’aiuto di un cutter.

Gira il foglio e incolla dei pezzetti di carta velina di vari colori in corrispondenza delle stelle.

Gira nuovamente il foglio e avvolgilo intorno al coperchio che farà da base, incollandolo bene.

Non ti resta che inserire nella lanterna la candelina a led. Naturalmente in questo caso non potrai utilizzare candele normali perché rischieresti di bruciare la lanterna.

Ultimissimo step: pratica due forellini ai lati della lanterna e infilaci uno spago, in modo da poter sollevare la lanterna o appenderla dove preferisci.

Se invece vuoi rivestire la lanterna con strisce di carta velina, ecco un tutorial che ti spiega come fare.

Lanterne con scatole

Hai collezionato un bel po’ di scatoline? E’ arrivato il momento di riutilizzarle per creare una simpatica lanterna.

Dipingi la scatola di nero e rimuovi solo un lato, quello superiore.

Disegna su tutti i lati delle stelle e ritagliale con l’aiuto di un cutter.

Incolla su ciascuna stella, dalla parte interna della scatola, dei pezzi di carta velina colorata.

Inserisci la candelina a led.

Lanterne di carta

E poi ci sono loro, le deliziose lanterne di carta che i bambini si divertiranno un mondo a realizzare. Facili al punto giusto! Belle da non credere!

Innanzitutto procurati un foglio di cartoncino e fallo dipingere dai bambini.

Incolla dei pezzi di washi tape colorati sul bordo superiore e inferiore del foglio.

Piega il foglio a metà e pratica dei tagli a distanza regolare partendo dalla metà stessa. Fai in modo che i tagli arrivino quasi fino al nastro adesivo, ma senza toccarlo.

Apri il foglio e arrotolalo su se stesso unendo i lati con un po’ di colla.

Non ti resta che tagliare una striciolina di carta colorata da fissare sulla lanterna come manico.

Recupera un coperchio tondo da fissare sul fondo della lanterna oppure realizzalo con un cerchio di cartoncino, in modo da poter inserire una candelina a led.

Lanterne con bastoncini del gelato

Un’altra idea carina che puoi provare a realizzare è la lanterna con bastoncini del gelato. Te ne serviranno almeno 4 per lato, per un totale di 16 bastoncini. Dovrai unirli con la colla a caldo e incollare, sulla parte interna, della carta velina colorata o carta trasparente dipinta a mano. Unendo i vari lati otterrai la tua lanterna.

