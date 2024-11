Julehjerter: come realizzare i meravigliosi cuori di Natale della tradizione danese (in perfetto stile Hygge)

Un tutorial per realizzare questi splendidi cuori di carta della tradizione danese, perfetti per abbellire l'albero in vista delle festività

In Danimarca gli addobbi utilizzati per abbellire la casa durante le festività natalizie sono di una suggestione unica. D’altronde è o no la patria dell’Hygge?!

Se anche voi andate pazze per le atmosfere calde e accoglienti delle case danesi e per le loro decorazioni, spesso realizzate a mano in famiglia, oggi vi spieghiamo come creare i meravigliosi cuori di Natale chiamati “Julehjerter”, fatti di semplice carta.

Julehjerter: come fare i cuori natalizi danesi

In un’edizione del 1871 della rivista danese Nordisk Husflidstidende troviamo la prima guida che insegna a realizzare questi cuori della tradizione, mentre il cuore più antico di questa tipologia risale al 1873 ed è conservato nel National Museum of Norway, a Oslo, altro paese dove sono diffusi. Prendendo spunto dal video tutorial di “Skandibaking”, scopriamo come realizzarlo passo passo.

Per realizzarli vi occorrono due fogli di carta da collage di due diversi colori: tracciate le sagome di due rettangoli uguali dagli angoli molto arrotondati.

Posizionateli su un tappetino da intaglio e tracciate 4 tagli con il cutter a distanza regolare l’uno dall’altro, lasciando alcuni centimetri integri alle due estremità.

Piegate entrambi a metà e a questo punto infilate la striscia superiore di uno di essi nell’altro pezzo di carta e continuate alternando i colori.

Procedete nello stesso modo con un’altra striscia di carta ma alternando i colori in modo inverso. Continuate così finché non avrete infilato tutte le strisce.

Tagliate una piccola striscia di carta, piegatela a metà e infilatela tra un lato e l’altro del cuore attaccandola con un pezzo di nastro adesivo.

