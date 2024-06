Ispirati alle ciambelle salvagente e realizza delle bellissime decorazioni fai da te per la casa al sapore di mare

Dai portacandele agli anelli portatovaglioli, dalle ghirlande per la porta agli specchi, ecco come realizzare delle bellissime decorazioni fai da te ispirate alle ciambelle salvagente

Hai presente le ciamballe salvagente utilizzate sulle imbarcazioni? Possono essere riciclate con creatività per farne decorazioni simpatiche per l’estate oppure si può prendere ispirazione da esse per creare degli oggetti fai da te con vari materiali di riciclo.

Decorazione per la casa con ciambella salvagente

Se possiedi una vecchia ciambella salvagente, ecco come trasformarla in una bellissima decorazione per la casa: basta rivestirla con pezzi di denim avvolgendoli con spago o corda, e appendere la cimabella al muro. Ideale sia per abbellire una stanza interna, per esempio il corridoio, che l’outdoor.

Ghirlanda per la porta

Ti piacciono le ghirlande per la porta? Procurati una corona di polistirolo e avvolgila con strisce di stoffa rossa riciclata. Taglia 4 pezzi di corda bianca e utilizzala per rifinire, come nell’esempio, la ghirlanda, nonché per appenderla alla porta.

Carina anche l’idea di rivestire la ghirlanda interamente con della corda, aggiungendo un’ancora di legno blu.

Specchio

Trasforma un pezzo di legno di forma circolare in uno specchio: dipingilo di bianco, aggiungi delle bande blu e un testo a tua scelta, che puoi anche realizzare con degli stencil. Incolla lo specchio al centro del pezzo di legno e fissa sul bordo una corda per appenderlo al muro.

Portatovaglioli

Dei piccoli anelli di legno si trasformano in poche mosse in portatovaglioli in stile marinaro. Basta dipingerli di bianco e aggiungere delle strisce blu o rosse.

Portacandele

Gli anelli di legno, leggermente piatti, diventano invece originali portacandele fai da te: per personalizzarli è sufficiente dipingerli di bianco e aggiungere delle fascette blu o rosso, dipingendole direttamente sugli anelli e realizzandole con del washi tape.

