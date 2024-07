5 idee geniali per riciclare il tuo frigorifero: puoi trasformarlo in armadio, libreria e molto altro

Hai un vecchio frigorifero che non funziona più e la prima cosa che ti viene in mente è l'isola ecologica. Ripensaci! Anche un elettrodomestico come questo può svoltare vita ed essere destinato a riutilizzi incredibili

Se c’è una cosa che ci viene facile è eliminare ciò che non funziona. Che siano elettrodomestici, oggetti tecnologici o cianfrusaglie varie, preferiamo sbarazzarcene per sempre piuttosto che accumulare cose inutili. E dopo aver fatto le grande pulizie la sensazione di benessere è alle stelle.

Ma a volte anche le cose più impensabili, quelle che proprio non ti aspetti, rivelano inaudite potenzialità. E’ il caso dei vecchi frigoriferi da buttare, elettrodomestici ingombranti che non sembrano destinati a nient’altro che all’isola ecologica. E che invece, con un pizzico di creatività, riprendono magicamente vita con sembianze completamente diverse.

Vuoi scoprire la magia? Guarda queste idee fai da te, le abbiamo selezionate per ispirarti trovate geniali all’insegna del favoloso riciclo.

Armadio

Signore e Signori, ecco a voi uno splendido armadio ricavato da un vecchio frigorifero! La porta è stata rimossa e i ripiani lasciati a vista. Se non vuoi preservare quelli da frigo, puoi sempre sostituirli con ripiani di legno fatti su misura. E se il frigorifero non ha un bel colore, procurati della vernice adatta a dipingerne la superficie.

Non ti resta che sfruttare gli spazi a disposizione per collocare coperte, libri, lenzuola, asciugamani e oggetti vari, a seconda dell’uso che intendi farne.

Se dovessi decidere di mantenere la porta e volessi renderla più personale, dopo aver verniciato il frigorifero decoralo con pennarelli indelebili.

Libreria

Passiamo alla seconda idea geniale del giorno: il frigorifero-libreria. Niente di meglio, con i suoi ampi spazi, per tenere in ordine i libri, incluse le vecchie edizioni ingombranti. Prima di tutto vernicia il frigo e dopo aver rimosso i ripiani e i vari componenti elettronici, rivesti la parte interna con della bella carta adesiva. Realizza dei ripiani in legno su misura e fissali a varie altezze. Colloca i tuoi libri sui ripiani seguendo l’ordine che ti è più congeniale.

Casetta dei libri

Hai presente le casette dei libri disseminate in varie città e paesini? Quelle dove metti un libro e prendi un libro senza tessere né contanti? Ecco, se l’idea ti stuzzica, potresti realizzarne una con il vecchio frigorifero, chiedendo il permesso di collocarla fuori casa per rendere il mondo un luogo migliore, all’insegna della libera lettura. Ma come si trasforma il frigo in casetta?

Prima cosa puliscilo internamente ed esternamente con cura maniacale.

Rimuovi eventuali componenti elettronici di troppo, vernicia la parte esterna con colori ad hoc, e sfrutta i ripiani interni per collocare i libri.

La porta dovrà essere sostituita con una porta in vetro, o qualcosa di simile, per permettere alle persone interessate di vedere il prezioso contenuto.

Applica un’etichetta sulla porta per spiegare come funziona lo scambio.

Mobile portabottiglie

Sei patito di vini pregiati, ma non accumuli bottiglie perché non hai uno spazio adeguato? Sfrutta il frigo!

Dovrai svuotare completamente la parte interna rimuovendo ripiani, componenti elettroniche e quant’altro.

Dopo aver ripulito esterno ed interno, vernicia con cura l’elettrodomestico. Nel frattempo, se non sei abile con il bricolage, contatta un falegname, forniscigli tutte le misure necessarie e chiedigli di realizzare dei ripiani ad hoc per le tue bottiglie.

Colloca il frigo in un luogo fresco.

Dispensa da parete

E se invece che recuperare l’intero frigorifero, ti accontentassi (per così dire) della porta? Puoi trasformarla in una simpatica dispensa da muro, appendendola direttamente alla parete. Che ci vuole?!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: