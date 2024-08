5 idee fai da te (davvero originali) per riutilizzare le retine di frutta e verdura

Cosa farsene delle retine di frutta e verdura? Le idee creative sono innumerevoli, alcune decisamente inaspettate. Dal fiocco per pacchi regalo alle borse riutilizzabili

Aglio, patate, arance, limoni, sono solo alcuni degli alimenti contenuti nelle retine per frutta e verdura. Bianche o colorate, la loro estetica è l’ultimo dei nostri pensieri mentre gironzoliamo indaffarate nel reparto ortofrutta. Ma forse un minimo di attenzione meriterebbe, in pochi infatti sanno che le diverse colorazioni dipendono dal colore e dalla tipologia di alimenti in esse contenuti, allo scopo di renderli più invitanti per il consumatore. Trattasi di marketing!

Al di là di questo, le retine, come tante altre cose sottovalutate, racchiudono potenzialità creative di un certo spessore. Quindi d’ora in avanti non fiondatevi a gettarle via, ma respirate profondamente, immaginate cosa (di meraviglioso) potreste farne e ispirate dal flusso creativo, mettetevi all’opera.

Cuore decorativo

Partiamo dalle cose semplici: ritagliate un cuore dalla retina e incollatelo su un foglio o una tela da pittura. Anche una tavoletta di legno fa la sua bella figura. Non vi resta che appendere al muro la decorazione, a meno che non sia tempo di anniversari o di San Valentino, e vogliate fare un regalo romantico all’insegna del non spreco.

Fiocco per pacco regalo

Da rifiuto a fiocco è un attimo. Incredibile vero? Modellando un po’ la retina potete ottenere un bel fiocco colorato che conferirà un tocco brioso a qualunque pacco regalo. A meno che non vogliate utilizzarla, come fa qualcuno, per avvolgere il pacco.

Borsa riutilizzabile

Che le retine usa e getta diventino una borsa riutilizzabile è senz’altro una bella cosa. Come si fa? Basta unirne diverse della stessa grandezza, aggiungere un pezzo di stoffa, che farà da base, e un elastico sulla sommità per chiudere la borsa.

Spugne per piatti

Passiamo dalla creatività alla funzionalità ed ecco che la retina diventa una comoda spugna per piatti. Tagliate 5-6 pezzi di retina delle stesse dimensioni, sovrapponeteli e fate un nodo al centro utilizzando una striscia di retina più sottile.

A meno che non vogliate cucire i bordi con ago e filo.

Sacchettini per dolcetti

Tagliate un pezzo di retina e infilateci all’interno caramelle e dolcetti, chiudendo il sacchettino così realizzato con un pezzo di spago. Potrete distribuirli a un compleanno o in occasione di una festa dedicata ai bambini.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: