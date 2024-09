6 idee fai da te (davvero carine) per arredare la cameretta dei bambini con il riciclo creativo

Con il riciclo creativo arredare la cameretta dei bambini è ancora più bello e divertente. Ecco tanti spunti utili da cui trarre ispirazione

Arredare la cameretta dei bambini è un vero piacere perché ci si può sbizzarrire più che mai, senza doversi attenere alla sobrietà tipica di altri ambienti, dove osare non è sempre concesso. E allora sbizzarriamoci prendendo spunto da queste 6 idee carinissime all’insegna del riciclo creativo.

Espositore con tavole di legno

Ti bastano delle tavole di legno sottili per creare degli espositori da parete: basta fissarle sul muro una sotto l’altra, come nell’esempio, e aggiungere un pezzo di spago tirandolo da un lato all’altro di ciascuna di esse. Utilizza delle mollettine o delle clip per appendere i disegni.

Portaoggetti con vecchi animali giocattolo

Hai dei vecchi animali giocattolo di plastica? Tagliali e recupera solo le teste o la parte finale del corpo, poi incolla i pezzi su una tavola di legno sottile, a distanza regolare. Spruzza il portaoggetti, che può essere utilizzato anche come appendiabiti, con dello spray ad acqua del tuo colore preferito. Appendi il capolavoro al muro.

Angolo disegni con vecchie cornici

Se vuoi dedicare un angolo della cameretta ai disegni dei tuoi figli, recupera delle vecchie cornici e dipingile di un colore a tua scelta dopo aver rimosso la parte interna. Appendile sul muro in un ordine prestabilito, attacca sulla parte superiore di ogni cornice delle clip o delle mollette e utilizzale per appendere i disegni, che potrai sostituire facilmente.

Dipingere o rivestire vecchi mobili

Non è detto che i mobili vecchi e un po’ usurati siano da buttare, puoi provare a recuperarli decorandoli con dei disegni o rivestendoli con carta adesiva.

Scala come piccola libreria

Hai una vecchia scala in legno? Sfrutta gli scalini per appoggiare albi illustrati, racconti e fiabe.

Paralume con perline

Se vuoi dare un tocco di colore alla cameretta e hai una vecchia lampada da tavolo dal paralume un po’ anonimo, o rovinato, ecco l’idea giusta per te: rimuovi la stoffa e sostituiscila con strisce di perline colorate. Basta infilarle in un pezzo di spago e annodarlo sopra e sotto la struttura del paralume.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: