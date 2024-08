5 idee creative (molto originali) per conservare i tuoi ricordi di viaggio

Dalle scatole dei ricordi alle valigette fai da te, dalle bacheche al travel journal, ecco 5 idee per conservare queste preziose memorie

I viaggi hanno un inizio e una fine, ma i ricordi durano una vita e sono preziosi. A tal punto che le memorie che ci portiamo dietro, oltre a emozionarci quando riaffiorano, sono in grado di plasmare la nostra personalità, come ha dimostrato una ricerca condotta a livello europeo da GFK per conto della compagnia aerea Swiss.

E’ quindi importante prendersene cura e per portarseli sempre con sé, niente di meglio che conservare quelli materiali, dai bigliettini del tram alle foto, in un luogo altrettanto prezioso, in modo da poterli rivedere a distanza di tempo rivivendo le emozioni del viaggio che fu!

Dalle bacheche, per chi vuole tenerli sempre sott’occhio, alle valigette, dove racchiuderli al sicuro, ecco 5 idee creative a prova di ricordi.

Bacheca

Hai una bacheca di sughero? Niente di meglio per appendere cartoline, appunti sparsi, souvenir, biglietti di musei e tutto ciò che hai collezionato durante l’avventura appena trascorsa. Appendila nel tuo studio, in cucina o in soggiorno, in modo da averla sempre a portata di sguardo.

Album dei ricordi

Acquista un album, o riciclane uno vecchio, e riempilo con le foto scattate durante il tuo viaggio. Personalizzale con brevi didascalie che colgano lo spirito del momento!

Travel Journal

Un’idea molto carina per chi sprizza creatività da tutti i pori è il “travel journal”, il diario di viaggio tascabile dove appuntare itinerari e indirizzi, attaccare bigliettini e foto, fare schizzi e chi più ne ha più ne metta.

Scatola dei ricordi

La scatola dei ricordi è altrettanto carina: puoi realizzarla anche con una scatola per scarpe decorandola con la tecnica del decoupage. Ti consigliamo di utilizzare vecchie mappe per restare in tema. Basta tagliarle a pezzi e incollarle con la colla vinavil diluita in un po’ d’acqua, passando una mano di colla anche sopra, in modo da rendere il rivestimento impermeabile.

Valigia dei ricordi

Se la scatola non dovesse andarti a genio, puoi sempre optare per la valigetta dei ricordi. Realizzarla richiede un po’ di pazienza, ma nulla di troppo complicato. Per di più è all’insegna del riciclo, che non è poco.

Recupera una scatola di cartone con coperchio, dipingila di verdino, aggiungi i vari dettagli di colore marrone, un piccolo manico e rifiniscila con francobolli vintage.

