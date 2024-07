6 idee per arredare lo studio in casa con il riciclo creativo

Macchine da cucire, cassette della frutta, vecchie sedie, ecco tutto ciò che puoi riciclare per arredare il tuo studio domestico e renderlo unico!

Dalla scrivania con una vecchia macchina da cucire al portacavi con i Lego, dalle mensole con le vecchie valigie a quelle realizzate con le cassette della frutta, ecco tutto ciò che puoi riciclare per arredare lo studio in casa e renderlo originale.

Scrivania con vecchia macchina da cucire

Per il tavolino perché non usare una vecchia macchina da cucire Singer? Dopo aver rimosso la macchina dal tavolo d’appoggio, vernicia il mobile con un colore più fresco. Oppure sostituisci il piano d’appoggio in legno con un piano in vetro.





Mensole per libri con valigie

Nello studio le mensole sono preziose per riporre libri e oggetti vari. Perché non realizzarle con delle vecchie valigie? Il loro fascino è intramontabile e in questa nuova funzione risultano particolarmente accattivanti, ma anche comode. Basta inserire dei ripiani interni dopo aver rimosso la parte superiore e appenderle al muro.

Mensole con cassette della frutta

Un grande classico del riciclo creativo, le cassette della frutta si prestano a essere trasformate in mensole per lo studio domestico: ripuliscile, eventualmente verniciale dopo averle scartavetrate, appendile alla parete seguendo un ordine prestabilito.





Contenitori con tazze e vecchi pentolini

Sulla scrivania non possono mancare astucci e contenitori per penne, pennelli, matite e quant’altro. Recupera vecchie tazze e pentolini della nonna dal design accattivante e riponi all’interno i vari elementi.

Vecchie sedie di legno dipinte a mano

E la sedia? Non devi necessariamente acquistarne una nuova, puoi anche recuperare una sedia di legno un po’ datata, purché stabile, e verniciarla con un colore a scelta.

Portacavi con omini Lego

Hai dei vecchi mattoncini e omini Lego? Utilizzali per creare un pratico e divertente portacavi per l’ufficio.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: