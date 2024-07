Hai un vecchio runner? Scopri come personalizzarlo con gli stencil fai da te

Utilizzi spesso i runner? Oltre a poterli realizzare con materiali di riciclo, puoi decorare quelli che già possiedi con gli stencil fai da te. Scopri in che modo

I runner sono ideali per decorare la tavola e possono essere utilizzati anche come base per un centrotavola creativo. Qui ti abbiamo spiegato come realizzarli con materiali di riciclo, dai rotoli di carta grezza alle vecchie foto, ma oggi vogliamo illustrarti come decorare quelli che già possiedi con gli stencil fai da te.

Runner dipinti con gli stencil: il tutorial

Tutto ciò di cui hai bisogno è un vecchio runner, fogli di acetato trasparente, taglierino, tappetino da intaglio, pennarello indelebile a punta sottile, colori per tessuti, spugnette, piatti di carta.

La prima cosa da fare è scegliere quale soggetto riprodurre sul runner: un fiore, un cuore, delle stelle? Fai la tua scelta e con il pennarello traccia la sagoma del soggetto (o dei soggetti prescelti) sul foglio di acetato.

A questo punto colloca i fogli di acetato su un tappetino da intaglio e intaglia le sagome che hai disegnato, lasciando qualche centimetro di acetato intorno ai soggetti.

Versa i colori che hai selezionato su un piattino e intingi una spugnetta nel colore prescelto.

Stendi il runner, posiziona sopra lo stencil appena realizzato e picchetta il colore in modo che riempia la sagoma vuota.

Procedi così utilizzando sempre lo stesso stencil o alternando stencil di vari tipi, finché non avrai completato la decorazione. Naturalmente puoi puntare su un unico colore o su diverse tonalità, a seconda della tipologia di decorazione che intendi realizzare.

Runner decorato con stencil: idee fai da te

Se ti mancano le idee, ecco una selezione di runner decorati con gli stencil da cui trarre ispirazione. Il primo runner che vedi di seguito è stato personalizzato con un’iniziale di colore giallo e una ghirlanda blu che mette in evidenza la lettera.

Qui invece tutto è puntato su un unico colore, il bianco, che emerge dallo sfondo con delicatezza.

Mentre in questo runner il colore utilizzato per il decoro centrale è il blu.

Un fiore nero ripetuto più volte dona un tocco originale a questo runner bianco.



Se ti piacciono piante e foglie, potresti creare uno stencil a forma di foglia e utilizzarlo per decorare il runner. Puoi anche picchiettare più colori creando delle piacevoli sfumature.

Ecco alcuni stencil che riproducono foglie di varia tipologia, un ottimo spunto per le tue decorazioni.

Verde e bianco caratterizzano questo lungo runner dal sapore green.



Più essenziali le foglie bianche che abbelliscono questo piccolo runner dall’aspetto rustico.



