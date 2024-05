Hai dei vecchi leggings? Non buttarli, ti mostriamo 6 idee geniali per riutilizzarli

Tappetini da interno, top e costumi da bagno, sono tanti i modi in cui puoi trasformare e ridare nuova vita ai vecchi leggings che non utilizzi più

Hai dei vecchi leggings che non utilizzi più? Prima di buttarli, potresti provare a ridargli una nuova vita grazie al riciclo creativo. Le cose che puoi fare sono numerose: scruchies, deliziosi top, simpatici coprispalle, persino costumi da bagno e tappetini. Prendi spunto dalla nostra selezione di idee fai da te e dai tutorial.

Costume da bagno

Hai un vecchio paio di leggings impermeabili? Se te la cavi con ago e filo potresti utilizzarli per creare un costume da bagno fai da te perfetto per l’estate.

Top

Un’altra idea carina consiste nel trasformare i vecchi leggings in un top.

Posiziona i leggings a terra e capovolgili.

Individua il punto centrale del cavallo e traccia due segnetti: uno sarà 5 cm a sinistra dal punto centrale e un altro 5 cm a destra rispetto al punto centrale.

Partendo da uno di questi punti taglia 5 cm di tessuto e continua a tagliare in semicerchio fino a raggiungere l’altro punto. In questo modo otterrai la scollatura.

Cuci i bordi con ago e filo.

Coprispalle

Prendi ispirazione dalla seguente immagine che ti mostra il prima e dopo di un vecchio paio di leggings trasformati in coprispalle.

Scrunchie

Un’altra idea carina consiste nel ricavare dai leggings uno scrunchie fai da te. Non è troppo difficile ma è necessaria una minima abilità con ago e filo o con la macchina da cucire.

Trovi il tutorial di Swoodson Says qui.

Tappetino

Trasformare i vecchi leggings in un tappetino da interno richiede un po’ di pazienza e dedizione, ma non è nulla di troppo complicato.

Procurati almeno 3 paia di leggings di 3 diversi colori e taglia le gambe a strisce nel senso della lunghezza, rimuovendo la parte alta del pantalone.

Dopo averle annodate tra loro, inizia a intrecciare le tre strisce così da formare una lunga treccia, che andrai poi ad avvolgere su se stessa.

Aggiungi altre trecce e uniscile alla spirale fino ad ottenere le dimensioni desiderate.

Fascia per capelli

Infine perché non trasformare i vecchi leggings in una fascia per capelli? Tutto ciò che devi fare è tagliare una striscia di tessuto e avvolgerla intorno alla testa chiudendola con un nodo.

