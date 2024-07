Hai una vecchia zanzariera rotta? Prima di gettarla via, prova a riciclarla prendendo spunto da queste geniali idee creative

Ci aiutano a gestire la convivenza con le "zanzare" in modo pacifico, ma che farne quando si rompono e non c'è possibilità di ripararle? Si punta sul riciclo creativo! Le idee di riutilizzo sono infinite...

Se non fosse per le zanzariere, le estati trascorse in casa potrebbero diventare decisamente troppo “punzecchianti”. Nella loro estrema semplicità, specie quando si alleano a creme, lozioni spray e trucchi antizanzare, ci salvano dalle fastidiose punture.

Povere zanzare, non è colpa loro se la natura le ha rese tanto irritanti, ma la convivenza tra questi insetti e noi esseri umani è difficile, quindi bisogna ingegnarsi, volenti o nolenti, nel trovare soluzioni. Le zanzariere, innocue ma efficaci, si rivelano ideali per risolvere il problema e gestire la convivenza in modo pacifico. Perlomeno finché non si rompono.

A quel punto, sempre che non si riesca a riparare i danni, come spesso accade nella vita bisogna fare una scelta: sbarazzarsene o riciclarle. Noi optiamo per la seconda soluzione. E dopo aver visto le idee fai da te che abbiamo selezionato, siamo certi che anche tu vorrai provarci. Ma sì, offrila una seconda possibilità alla zanzariera rotta… che ti costa!

Porta orecchini

La prima idea che ti proponiamo è il porta orecchini, facile facile, utile e funzionale, specie se ne indossi tanti e spesso. Come procedere?

Taglia un pezzo di zanzariera, meglio di forma quadrata o rettangolare, e fissala su un telaio di misure adeguate, che puoi recuperare da una vecchia tela da pittura. Oppure utilizza una cornice.

Per fissare la zanzariera ti basteranno dei piccoli chiodini, ma potrebbero bastare anche delle semplici puntine.

A questo punto decidi dove collocare il porta orecchini e inizia a infilare gli orecchini nei fori della zanzariera.

Organizer da divano

Se perdi in continuazione telecomandi e altri oggetti “da salotto”, niente di meglio che procurarti un pratico “organizer”. Puoi anche realizzarlo con le tue mani, e una zanzariera a portata di mano, seguendo il video tutorial di Creative U.

Coprivivande

In estate proteggere gli alimenti lasciati all’aperto è una priorità perché gli insetti, a partire dalle mosche, non vedono l’ora di fiondarsi sul cibo. Perché non sfruttare le vecchie zanzariere? Una volta ripulite per bene, potrai utilizzarle per creare dei coprivivande fai da te.



Basta ritagliarne un pezzo e fissarlo intorno a una struttura portante, come negli esempi.



Sacchetti

La vecchia zanzariera potrebbe trasformarsi anche in un comodo sacchetto per frutta e verdura. Basta ritagliarne un pezzo e cucire la parte superiore, infilandovi un elastico per chiudere e aprire il sacchetto.

Zanzariera per passeggino

Se la vecchia zanzariera è abbastanza grande, potresti tagliarla in più parti e utilizzarle per creare ex novo un pratico copri-passeggino. Se vuoi personalizzarlo rendendolo più carino, incolla sopra delle toppe a forma di fiorellino, cuore, coccinella o quello che più ti piace.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: