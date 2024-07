Hai una vecchia scopa? Ti spiego come riciclare ogni parte, dal manico alle setole

Qualunque tipo di scopa tu abbia in casa, oggi vogliamo svelarti come riciclarne le diverse parti in modo creativo, prendendo spunto da queste invitanti idee fai da te

Uno strumento di pulizia dalle origini antiche che nel corso del tempo si è evoluto sia nella forma che nei materiali, rimpiazzato in parte da pratici aspirapolvere, ma comunque ancora in uso. Naturalmente parliamo di sua maestà la scopa!

Nonostante i cambiamenti, le parti che la compongono sono rimaste inalterate: manico (un tempo di legno, oggi anche in plastica o in acciaio) e le setole, che se in passato erano di ramaglie, oggigiorno sono spesso realizzate in fibre sintetiche (con le dovute differenze a seconda delle scope e della destinazione d’uso).

Finché è integra la scopa continua a rivelarsi preziosa alleata delle pulizie domestiche, ma che farne quando si rompe? Nessun problema, ogni parte può essere riciclata in modo creativo!

Idee per riciclare il manico

Se hai più scope con manico in legno, potresti sfruttarle per creare una scala da interno su cui riporre asciugamani, coperte, persino riviste, a seconda delle tue preferenze.

Altra idea? Crea un appendiabiti per la camera da letto con il manico in legno. Basta tagliarlo, praticare due fori alle estremità e infilare due pezzi di corda, che ti permetteranno di appenderlo al soffitto.

Infine perché non trasformare il manico in un pratico bastone per le tende? Che ci vuole!

Idee per riciclare la testa della scopa

La testa, che può avere setole di tanti materiali diversi a seconda del tipo di scopa, può essere a sua volta riciclata con creatività. Le scope di saggina, per esempio, possono trasformarsi, con un po’ di colore e l’aggiunta di un centrino, in una decorazione da appendere al muro.

Ma puoi anche decorarle in altri modi, a seconda della tua fantasia.

Idee per riciclare l’intera scopa

Se hai un orto, potresti sfruttare la vecchia scopa per realizzare uno spaventapasseri. Forse non funzionerà, ma potrai sempre utilizzarlo come “decorazione”. Realizzandolo con una scopa di saggina otterrai un risultato molto interessante.

Gira la scopa, dipingi la parte superiore delle setole, aggiungi occhi, naso e bocca sfruttando materiali di riciclo. Ecco servito un adorabile omino!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: