Hai una roulotte che ha bisogno di un restyling? Ecco 6 idee fai da te per rinnovarla e renderla bellissima

Dai rivestimenti per mobili alle scatole di cartone da sfruttare come contenitori, dalle tendine di stoffa riciclata alle coperte della nonna, ecco come rinnovare la roulotte con cose semplici e carine

Per anni ti hanno ripetuto che la roulotte è scomoda, che è meglio venderla e sostituirla con un camper, che è vecchia e non ne vale la pena, ma tu, temerario, hai resistito ai poco graditi pareri altrui e la roulotte te la sei tenuta. Ora però è arrivato il momento di rinnovarla un po’ perché, bella lo è in ogni caso, ma di tanto in tanto un restyling male non fa.

Se ami l’arredamento che strizza l’occhio al passato, abbiamo selezionato per te 5 idee all’insegna del riciclo creativo, poco costose e molto fantasiose.

Tendine di stoffa riciclata

Senza tendine non si va da nessuna parte! Se non sai cucire, di certo avrai un’amica o una conoscente che se la cava. Chiedile di aiutarti. Per quanto riguarda la stoffa, ti consigliamo di guardare nei bauli alla ricerca di vecchie tovaglie, strofinacci, lenzuola, recuperando quelli che ti sembrano più in linea con lo stile della roulotte. Una volta trovata la stoffa giusta, basterà tagliarla e cucirla su misura.

Scatole per la carta igienica

Se hai bisogno di contenitori pratici e poco ingombranti per tenere in ordine i rotoli di carta igienica, potresti riciclare delle vecchie scatole di cartone, rivestirle con lo spago e un pezzo di stoffa. Scegli scatole di dimensioni adeguate al bagno della roulotte, considerando gli spazi a disposizione.

E ricorda che le scatole si prestano a contenere anche altri tipi di oggetti. Quindi puoi utilizzarle anche altrove nella roulotte.

Portaoggetti fai da te

Hai presente i portaoggetti da parete in tessuto? Tutte quelle tasche nella piccola roulotte tornano estremamente utili perché questo tipo di organizer non occupa spazio una volta appeso. Per renderlo più carino, rivesti le tasche con stoffe riciclate tagliandole su misura. Non serve cucirle, puoi applicarle direttamente con la colla a caldo.

Coperte all’uncinetto

Se hai ereditato una deliziosa coperta all’uncinetto dalla nonna, nella tua roulotte farà un figurone sprizzando colore e vivacità tutt’intorno.

Cassette della frutta

Sia all’interno che all’esterno della roulotte puoi sfruttare le cassette della frutta in legno come mensole collocandovi utensili, tazze e pentolini. Questi ultimi si possono appendere con gli appositi gancetti.

Carta adesiva per rinnovare i mobili

Se i mobili sono un po’ rovinati e il loro stile non ti convince più, prima di pensare a una radicale sostituzione, potresti provare a rinnovarli applicandovi sopra della carta adesiva. In commercio ne trovi diverse, di vari colori e fantasie, pronte per essere fissate sui supporti di destinazione. Ci vogliono solo un po’ di pazienza e un pizzico di manualità.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: